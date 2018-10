Arranca el festival Force Fest 2018

El primer día del Force Fest 2018 arrancó con mucho metal y hardcore, pero también con lluvia.

El escenario principal vibró por la tarde con la energía del grupo latino A.N.I.M.A.L que en sus palabras vino a "hacer el paro" ante la cancelación de los estadounidenses Devil Driver.

De a poco, A.N.I.M.A.L consiguió ir atrayendo público en el área preferente con su power metal latino y contestatario.

En seguida, en el escenario contiguo la banda Hatebreed logró convocar a fans a una rueda de slam altamente energético. Los veteranos no defraudaron.

La lluvia no mermó los ánimos de los espectadores al tiempo que bandas como Asesino siguen tocando a todo lo que da.

Dentro del lugar hay juegos mecánicos, un ring para artes marciales mixtas y una villa vikinga.

El festival de metal, punk y hardcore se realiza en el club de golf Teotihuacán, en el Estado de México. Este sábado el grupo cerrador es System of a Down, en tanto que el domingo está programado Slayer, Lamb Of God y Rob Zombie.

JM