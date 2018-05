Armando Curiel, ganador del Premio Festival del Jazz

Una edición más del Jalisco Jazz Festival culminó, pero en dicho cierre, donde se armó “La Ruta del Jazz” en el centro comercial Andares, ocurrieron varias sorpresas, por ejemplo, música gratuita desde las 13:00 hasta las 22:00 horas el pasado viernes 18 de mayo. Ahí mismo se coronó a Armando Curiel como ganador del Premio FJ (Festival del Jazz), al cual se inscribieron 60 propuestas. El jurado estuvo compuesto por Julio Rivarola, Jerry Rosado y Germán Palomares Oviedo.

El ganador es originario de El Grullo, Jalisco y con este reconocimiento se hizo acreedor a un premio de 20 mil pesos, un año de asesoramiento especializado, así como la grabación de un disco; también tendrá participación estelar en la próxima edición del festival de jazz, en marzo del 2019. Así mismo se le dio un reconocimiento diseñado por Karla Castañeda y su esposo Luis Téllez. De hecho, para cerrar con broche de oro este triunfo en su carrera musical, el pasado sábado 19 de mayo, Armando tuvo una presentación especial en el Centro Cultural Constitución.

“Esta es la primera vez que abren la convocatoria y trata sobre música original que hagan bandas emergentes, proyectos que tengan contenido y composiciones inéditas”, comparte en entrevista Curiel, quien participó en dicho concurso con su nuevo disco “Familia”, álbum que finalizó el pasado 25 de abril, días después se llevó la sorpresa que Jalisco Jazz Festival había lanzado su convocatoria, por lo que tal situación le vino como anillo al dedo.

La música premiada

“Familia” es un álbum de jazz contemporáneo que se encuentra disponible en plataformas digitales, tiene un costo de 100 pesos y su estructura es instrumental, en algunas piezas hay participaciones vocales, pero sin letra. Colaboran talentos como el guitarrista venezolano José Chacón en la producción y el pianista Willy Zavala en la coproducción. Además, participa la creatividad de Iraida Noriega, Juan Ayala, Jonathan Barocio y Malambres Arellano.

“Éste es mi disco debut como solista y lo interesante de esta convocatoria será el acompañamiento profesional de estas personas que ya tienen su renombre en la industria. Yo en lo personal siempre he mantenido una buena relación con Gil Cervantes (director del FJ) y cada año nos ha ido muy bien, me he presentado con diferentes proyectos en el festival”.

Armando comenzó su carrera musical desde los siete años, actualmente tiene 27 años y tocando profesionalmente tiene cerca de nueve años, sumergido en la escena del jazz en Guadalajara tiene cuatro años; ha estado en proyectos de este estilo musical, pero también de funk. Paralelamente a su carrera como solista, es parte de la agrupación La Gushi Funk, “ése es mi proyecto raíz porque es con el más tiempo he trabajado”.