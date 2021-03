La superestrella del pop, Ariana Grande se convirtió en tendencia en Twitter al anunciar esta mañana que será la nueva coach del programa americano de la NBC, "The Voice". "Sorpresa!!! Estoy más que emocionada, honrada y contenta de unirme a @kellyclarkson, @johnlegend y @blakeshelton en la siguiente temporada 21 de @nbcthevoice. @nickjonas, te extrañaremos".

De inmediato las reacciones de los fans no se hicieron esperar, a través de la red han manifestado sus ganas de viajar a Estados Unidos para ser fichados por la intérprete de "One last time", otros fanático más han imaginado los looks que lucirá en cada emisión.

John Legend se sumó a las felicitaciones. "¡¡Muy emocionado de darle la bienvenida a Ariana a nuestra familia Voice !!", mientras que Kelly Clarkson publicó que llegaría al escenario del programa la poderosa energía femenina de Arina, Blake Sheltom, también le dio la bienvenida, mientras que Nick Jonas le aguró el éxito, "felicitaciones @ArianaGrande! ¡Vas a darlo todo la próxima temporada! Bienvenida a la familia".

Recientemente Ariana ganó un Grammy como mejor colaboración con Lady Gaga por la canción "Rain on me" y el próximo 2 de abril saldrá una nueva colaboración pero ahora con Demi Lovato, la cual se incluye en el disco que se publica el mismo día de la ex estrella de Disney.

AC