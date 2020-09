Ari Telch está "D'Mente"

El próximo viernes 11 de septiembre en punto de las 20:00 horas, el actor Ari Telch presentará su monólogo “D’Mente”, a través de la plataforma Ticketmaster Live. Este es un monólogo armado con un toque de humor ácido donde el histrión derriba los prejuicios que hay en torno a las enfermedades mentales.

En una charla vía Zoom, explicó que él tiene un diagnóstico de trastorno bipolar y por ello entiende muy bien que estos días de pandemia y confinamiento pueden ser muy complicados para todas las personas porque están latentes la ansiedad y la depresión, entre otras cuestiones.

“Es una obra con la que hemos tenido mucho éxito. De alguna forma yo comencé a estudiar y a investigar la enfermedad de la química del cerebro y la expresión de los genes que se llama enfermedad mental a partir de que yo padezco bipolaridad y ahí se fue abriendo el espectro”.

Compartió que el diagnóstico no es el final del camino, sino el inicio de otro. “Entonces, en esa investigación nos dimos a la tarea de explicar, sobre todo privilegiando a la comedia, qué es lo que le pasa al cerebro cuando nosotros tenemos dificultades para dormir, para concentrarnos, cuando tenemos trastornos de ansiedad o cuando desgraciadamente padecemos de depresión, o una enfermedad psiquiátrica mayor como bipolaridad o esquizofrenia”, pero también habla de qué es lo que pasa en el cerebro cuando alguien se enamora.

“Y con ello jugamos durante la hora 40 minutos que dura nuestro espectáculo y la gente además de pasársela muy bien, se da cuenta de lo que es. Desgraciadamente somos muy ignorantes en lo que respecta a la enfermedad mental porque está muy estigmatizada, llena de mitos y de tabúes, sobre todo reina alrededor de ella una terrible ignorancia”.

Un tema que toca a todos

Ari recordó que 37 de cada 100 personas han padecido, padecen, o van a padecer una enfermedad mental a lo largo de su vida. “En este momento de la pandemia es indispensable entender lo que es la enfermedad mental, porque desgraciadamente, estamos padeciendo grandes crisis de ansiedad y padeciendo depresiones. La enfermedad mental provoca pérdidas, pero las pérdidas también provocan enfermedades mentales”.

Sobre cómo le ha afectado la pandemia a Ari, dice el actor que como a otras muchas personas.

“Tener ansiedad quiere decir que es tener la alarma encendida y es difícil para un bipolar como es difícil para todos. ¿Qué demonios va a pasar? No tengo nada de televisión para hacer ahorita, ¿cuándo voy a poder retomar la obra de teatro? No me ha contestado las llamadas Kike Vázquez que estamos escribiendo una cosa nueva para teatro, ¿me va a alcanzar para la comida de la semana que entra? ¿Qué demonios compro en el mercado para comer bien? Tengo que ejercitarme, el día que no lo hago me siento más mal que el día anterior. Entonces, ¿cómo me ha afectado? Me afecta como a todos, estamos en una grave crisis que definitivamente afecta a nuestro cerebro”.

Durante la charla estuvo presente el médico psiquiatra de Monterrey, Carlos Arnaud, quien dijo que en el país sólo hay cinco mil psiquiatras para toda la población mexicana, una cifra muy menor y por lo tanto se encuentran a tope. También resaltó que alguien con una enfermedad mental tiene las mismas responsabilidades que alguien que puede padecer diabetes o algún otro padecimiento, donde la clave está en llevar un buen tratamiento y un estilo de vida saludable, que lo que en realidad tiene que eliminarse es el prejuicio que hay en torno a las enfermedades mentales.

Toma nota

Agéndalo

“D’Mente”, se transmitirá por el sistema Ticketmaster Live el viernes 11 de septiembre en punto de las 20:00 horas. Los accesos pueden adquirirse en www.ticketmaster.com.mx

El costo

¡Disfruta!

General: $120 MXN (del 27 agosto al 10 de septiembre)

Día del evento: $150 MXN *más cargo por servicio

JL