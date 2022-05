Ari Borovoy: ¡Otro famoso a la política! El cantante, ex OV7, busca ser diputado

El cantante, manager y productor mexicano, Ari Borovoy, recién acaba de publicar un video en su cuenta de Instagram donde anuncia que buscará lanzarse como diputado.

En el clip de casi minuto y medio, primero le agradece al público por estos 33 años de trayectoria que tiene en el entretenimiento, “justo cuando empecé tenía nueve años de edad”, dice.

“Y has sido el respaldo de tras de cada uno de los proyectos que he emprendido, me has acompañado en los momentos más duros y también me has acompañado en los momentos más excepcionales de toda mi carrera”, continúa.

Expresa que siempre ha estado comprometido en todas las facetas de su carrera. “Desde que tengo uso de razón, mis padres me han acompañado a perseguir mis sueños, mis metas, pero sobre todo me han enseñado que nada es imposible en esta vida”.

En el clip resalta que este día es uno de los más importantes de toda su carrera.

“Me conoces como artista, me conoces como actor, me conoces como productor, me conoces como manager, sin embargo, el día de hoy he tomado la decisión de participar en nuevo reto para mí. Contenderé para diputado este año, en mi vida y en mi trayectoria he representado muchos talentos, pero hoy quiero representarte a ti como ciudadano”.

Comparte que cada like, o cada comentario positivo o negativo, o mensaje, servirá para “consolidar nuestra meta juntos”. Su frase final fue: “Ari Borovoy, contigo yo sí voy”.

MF