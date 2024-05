Hace unas semanas, Mariana Ochoa dio detalles de algunos de los motivos por lo que la relación entre los OV7 se fracturó, pese al contrato de confidencialidad que firmó, en el que quedó establecido que no podía hablar acerca de Ari Borovoy. La cantante habló del dolor que atravesaba, debido a que perdieron la amistad que sostuvieron por años, pero ahora es el productor quien la desmiente y asegura que ella nunca lo buscó para una reconciliación.

"De él (Ari Borovoy), específicamente, es del único que ninguno de nosotros podemos hablar; yo creo que era un miedo que alguien hablara mal, pero terminó siendo algo perjudicial, había tanto enojo en ese momento, alrededor, que era como: 'Y no puedes hablar de mí, ni bien ni mal', o sea tampoco puedo hablar bien, no puedo hablar, ¿está raro, no?" , dijo Ochoa recientemente.

Estas declaraciones tuvieron lugar en una entrevista que la cantante concedió a Gustavo Adolfo Infante, misma en la que se conmovió, casi al borde de las lágrimas, al reconocer que el distanciamiento con Ari ha sido muy complicado para ella, pues por años fue su mejor amigo.

"Lloré muchas tardes, fue mi mejor amigo por años, le tengo mucho cariño hasta la fecha, porque sigue sumando más lo bueno que lo malo, y todos nos equivocamos como seres humanos, (...) me duele porque yo siempre tuve la disposición que él se volviera acercar, no quiso... yo decía 'Buenos días' y ni el saludo me contestaba, en año y medio de gira, viéndonos tres, cuatro, cincos días a la semana, perdí un amigo, pensé que lo iba a recuperar en el día a día y no, su corazón estaba cerrado ", detalló.

Ochoa sugirió que Borovoy ha perdido humildad, desde que impulsó Bobo Producciones:

"Yo creo que eso (la humildad) es lo que le hace falta a él en este momento, qué bueno que le vaya bien en su negocio, pero, de eso, a creerte mejor que los demás... hay una gran diferencia, el trabajo de todos es respetable, el negocio de todos es respetable", estimó.

También destacó que la vida da vueltas, dejando entreabierta la puerta de la reconciliación, pero Borovoy tiene otra versión, pues al ser cuestionado acerca de la postura de Mariana, negó que su compañera hubiera tratado de solucionar los problemas que existen entre los dos.

"Es que eso no es cierto, nada de lo que se comentó en esta última entrevista es verdad, nada", aseguró en productor.

Ari no quiso entrar en detalles, pues aseguró que él sigue respetando el contrato, sin embargo, destacó que -un día- este llegará a su fin y, será entonces que decidirá si hablar o no de las diferencias que existen entre los OV7.

"Tiempo al tiempo, no he abierto la boca porque hay un contrato , no he visto que sea necesario, cuando llegué a su fin definiré si platico o no platico, mientras tanto ella, o quien quiera, decir, opinar, dejar entredicho, desdecir, pedir perdón después, llorar y decir: 'Sí, lo pensé, pero no lo dije'" , expresó para Berenice Ortiz.

Además, negó tener pensado proceder legalmente contra Mariana por daño moral.

"No, de ninguna manera, no le veo sentido, ¿dañado mi imagen?, es parte de... yo estoy muy claro de que he hecho y de que no".

Con información de SUN.