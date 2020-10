Arantxa Servín camina entre “Almas rotas”

Apostar por proyectos que le permitan mostrar las diversas facetas de su pasión por la actuación es el objetivo de Arantxa Servín, quien se perfila como uno de los nuevos rostros de la cinematografía mexicana.

Originaria de Morelia, Arantxa se dice sorprendida por el recibimiento que su primera película en Netflix, “Se busca papá”, tuvo tras su reciente estreno; historia dirigida por Javier Colinas en la que la michoacana explora la comedia a través de “Valeria”, personaje clave en esta cinta protagonizada por Silvia Navarro y Juan Pablo Medina y que se impuso como uno de los filmes más vistos en la plataforma en su semana debut.

“Tuvimos ese gran regalo que nos dio la gente, el estar entre los primeros 10 lugares de 38 países y en México estuvimos en el número uno. Eso fue una súper sorpresa, porque no sabíamos que tan bien nos iría y cuando pasó esto todos festejamos, estamos muy felices”.

Tras experimentar la comedia, Arantxa ahora se interna en “Almas rotas”, largometraje dramático que vivirá su estreno hoy en la presente edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), encuentro que para Arantxa no solo significa la oportunidad de llegar a nuevos públicos, pues también le representa orgullo formar parte de un evento que desde niña visitó sin imaginar que a los años su nombre aparecería en la selección oficial.

“Para mí ir al FICM siempre fue una tradición, ir con mis amigos, con mi familia. Jamás me cruzó por la cabeza que estaría ahí de otra forma, hasta ya estando un poco más grande que empecé a ver a este mundo padrísimo y ahora que me toca ir como invitada, es algo que no me la creo”.

En “Almas rotas”, Arantxa da vida a “Daniela”, una joven que se ve inmersa en un triángulo amoroso a raíz de un pasado que llega sin aviso. En esta producción de Juan Pablo Arroyo, la actriz comparte créditos junto a Raúl Méndez, Daniela Zavala, Andrés Montiel, Patricia Bernal y Silverio Palacios.

“Desde la primera vez que leí el guion desee quedar, que ojalá sí pasara, porque de verdad me encantaba la idea de actuar en Morelia, él hace un proyecto en mi Estado con un director que también es de mi ciudad, de trabajar en lugares donde crecí. En esta historia hay cinco personajes principales y hay un trío amoroso que ocasiona todo lo que pasa, es una historia muy profunda y oscura con personajes completos, cada uno es distinto, la gente conectará”.

La actriz destaca que “Almas rotas” no solo muestra una historia en la que la nostalgia y los claroscuros del amor están presentes, pues el espectador también será testigo de la belleza de Michoacán a través de distintas locaciones como la misma capital de Morelia, Pátzcuaro y Zacapu.

Aunque “Almas rotas” tendrá funciones de estreno hoy de manera presencial en el FICM; el filme también tendrá proyección streaming a través de la plataforma de Cinépolis.

