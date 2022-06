Apple TV+ revela el tráiler de "Surface"

Apple TV+ presentó hoy el tráiler de “Surface”, un esperado thriller psicológico de ocho episodios de la creadora Veronica West ("High Fidelity"), que se estrenara mundialmente con los primeros tres episodios el viernes 29 de julio de 2022. en Apple TV+, seguido de un nuevo episodio semanal, todos los viernes.

Ambientada en la alta sociedad de San Francisco, “Surface” está protagonizada por Gugu Mbatha-Raw (“The Morning Show”) quien también es productora ejecutiva, como Sophie, una mujer que ha sufrido una lesión traumática en la cabeza y la ha dejado con una pérdida extrema de la memoria, se cree que es el resultado de un intento de suicidio. Mientras Sophie se embarca en una búsqueda para volver a unir las piezas de su vida con la ayuda de su esposo y amigos, comienza a preguntarse si la verdad que le dicen es o no la verdad que ella ha vivido. A través de giros y vueltas y un triángulo amoroso inesperado, este thriller sexy y elevado lanza la pregunta: ¿Qué pasaría si te despertaras un día y no supieras tus propios secretos? “Surface” es una historia de autodescubrimiento que contempla si estamos preprogramados para convertirnos en quienes somos, o si elegimos nuestra propia identidad.

El reparto que actúa junto a Mbatha-Raw incluye a Oliver Jackson-Cohen ("The Haunting of Hill House"), Stephan James ("If Beale Street Could Talk"), Ari Graynor ("I'm Dying Up Here"), la nominada al Premio de la Academia Marianne Jean-Baptiste (“Secrets & Lies”), François Arnaud (“I Killed My Mother”) y Millie Brady (“Pride and Prejudice and Zombies”).

“Surface” es una producción para Apple TV+ de Apple Studios y Hello Sunshine. West, quien creó y escribió la serie original, también se desempeña como productor ejecutivo. Reese Witherspoon y Lauren Neustadter son productoras ejecutivas en nombre de Hello Sunshine. El nominado al premio Emmy Sam Miller ("I May Destroy You"), dirigió cuatro episodios de la serie, incluido el piloto, y se desempeña como productor ejecutivo. Kevin Sullivan, Jennifer Morrison, Tucker Gates también dirigieron episodios.

La nueva serie se une a una serie de proyectos entre Apple TV+ y Hello Sunshine, incluida la serie limitada "The Last Thing He Told Me,” basada en éxito de ventas del The New York Times y con la producción ejecutiva y protagonizada por Jennifer Garner; "My Kind of Country,” una innovadora búsqueda mundial de talentos extraordinarios y poco convencionales de la música country y la primera serie de competencia para la plataforma; la serie ganadora de los premios Emmy, SAG y Critics Choice Award “The Morning Show,” y la tercera temporada de la serie ganadora del premio NAACP Image serie “Truth Be Told,” protagonizada por Octavia Spencer y Gabrielle Union.