Apasionados por el rancho

Dejar de hablar sobre Ariel Camacho es algo que nunca pasará con Los Plebes del Rancho, la agrupación sierreña que tras perder a su voz principal en un accidente automovilístico en 2015, ha logrado mantenerse en el éxito que su fundador cosechó inmediatamente en el Pacífico mexicano y Estados Unidos.

“Ariel Camacho siempre estará presente, está en nuestros corazones, él fue el iniciador de este proyecto y hasta el día que demos nuestro último guitarrazo él estará presente. Todos nuestros conciertos van dedicados a él”, explica en charla Israel Meza.

Aunque reestructurar a Los Plebes del Rancho tras el fallecimiento de Ariel Camacho no ha sido fácil, su actuales integrantes: César Sánchez, Israel Meza y José Manuel López, han sabido encaminar la visión de este trío que recientemente se coronó en los Premios de la Radio como el mejor proyecto sierreño del año, siendo Guadalajara la segunda ciudad que les abrió las puertas para emprender una nueva etapa musical.

“Guadalajara es nuestra segunda casa, aquí tenemos nuestra oficina, fue de las primeras ciudades que nos apoyó, que nos abrió las puertas. Llegamos con los ojos cerrados porque nuestra carrera comenzó en Estados Unidos y venimos a México sin tocar en la radio, todo eso comenzó en Guadalajara”, comenta César Sánchez.

Si hay un conciertos significativo en la trayectoria de Los Plebes fue su debut en Fiestas de Octubre, en donde siendo nuevos en la escena tapatía, de manera sorpresiva reunieron a casi 50 mil espectadores sin imaginar que eso abriría después la posibilidad de coronarse como una de las agrupaciones más taquilleras en el palenque del recinto ferial.

“En el palenque hemos registrado llenos, también el auditorio fue una sorpresa con las 50 mil personas que contabilizó la gente de Protección Civil, era algo que no podíamos creer, eso generó muchas emociones y por eso sobresale ese agradecimiento que tenemos con Guadalajara”.

Canciones como “Te metiste” y “Qué caro estoy pagando” no sólo han sido el estandarte sonoro para conseguir un lugar especial en la industria del regional mexicano, César presume que en sus primeras visitas a la ciudad, hasta en la calle se topaban con gente escuchando a todo volumen sus canciones, experiencias que los motivan a hacer de sus conciertos una vivencia única en cada foro.

“A donde vayamos tratamos de hacer algo diferente conforme lo pida el público, nuestros show nunca son iguales. Nosotros somos de rancho, venimos de localidades donde hay muy pocos habitantes y lo que nos gusta es dar calidad humana a la gente y creo que eso es lo que ha generado ese cariño con el público”.

Apegado a la tierra

Pese a que las horas libres para actividades personales y familiares han quedado disminuidas por la carga de trabajo, Los Plebes aseguran que regresar a sus orígenes es una prioridad que buscan a la par de la música, pues los tres sueñan con tener más oportunidad de especializarse en una de sus más grandes pasiones: la agricultura.

“Desde niño también soñaba con ser agricultor, mi papá a eso se dedica y en mis tiempos libres me voy a la sierra, siempre hemos estado en contacto con las parcelas, con los garbanzos y el maíz… Así nos enseñaron, andar en la tierra. Somos de tierra agrícola y mi familia me manda videos y fotos y me pesa no poder estar allá, es algo tradicional que no hay que perder”, comenta César Sánchez.

