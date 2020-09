Apasionada y con el "colmillo largo"

Adentrarse a la comedia ha sido un reto peculiar para Patricia —Paty— Manterola, quien a la par de mantener activa su faceta musical, desde el estreno de la serie “Renta congelada” ha conectado con nuevos públicos que la animan a explotar su sentido del humor.

Manterola presenta ahora la tercera temporada de “Renta congelada”, serie impulsada por Televisa desde 2017 y que en su transmisión en la barra nocturna de entretenimiento —todos los jueves a las 23:00 horas— se ha consolidado como uno de los proyectos dispuestos a ofrecer un humor familiar, pero con la picardía del estilo mexicano.

“Ahora estamos transmitiendo episodios maravillosamente escritos; crearon nuevos personajes que van a seguir con esta ‘guerra’ en la casa, los cuales son interpretados por José Eduardo Derbez y Adriana Montes de Oca, quienes están fabulosos y le dan un respiro a esta nueva temporada”.

La actriz señala que dar vida a “Delia” ha sido divertido, pues las características de este personaje son totalmente distantes a su vida fuera de la pantalla, al destacar que figuras femeninas como éstas en “Renta congelada” permiten demostrar un humor refinado y bastante amigable.

Manterola, quien formó parte de la agrupación Garibaldi y después forjó una carrera independiente, puntualiza que desde la actuación también ha tenido la oportunidad de interpretar a personajes memorables como “La potra” en “Apuesta por un amor”; sin embargo, gracias a la confianza del productor Pedro Ortiz de Pinedo, se animó a debutar en el humor, aunque puntualiza no considerarse una comediante.

“Hacer reír es sumamente difícil y yo confieso que no me considero comediante, no soy buena contando chistes, pero cuando Pedro Ortiz de Pinedo me contactó para este personaje y me dijo que era serie de comedia, mi primera respuesta fue decirle que era malísima haciendo reír, pero él me dijo que no necesitaba comediantes, sino que necesitaba a una buena actriz para darle vida a un personaje tan complejo como lo es ‘Delia’”.

Manterola adelanta que en los nuevos episodios de “Renta congelada”, en donde comparte créditos junto a Rodrigo Murray, se disfrutarán de situaciones llenas de confusión y alegría, pues para “Delia” llegarán decisiones elementales en su sueño por ser madre.

“‘Delia’ y yo somos totalmente distantes, ella es una mujer que vive en la luna y yo estoy con los pies bien puestos en la tierra, ella es ingenua y creo que yo tengo un ‘colmillo largo’ y me doy cuenta de muchas cosas, yo vivo el presente al máximo. Es un reto como actor cuando le das vida a un personaje que no tiene nada que ver contigo”.

Así mismo, ante el lanzamiento de su canción “A romper la noche”, Patricia Manterola destaca el acercamiento que sus múltiples facetas artísticas tiene con el público mediante redes sociales, particularmente en YouTube, plataforma en la que ya suma más de 200 mil reproducciones a dos meses de compartir su nuevo tema musical.

JL