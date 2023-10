Anuel AA es operado de emergencia y se encuentra delicado de salud

El compositor, cantante y rapero puertorriqueño de 30 años dio a conocer este domingo 08 de octubre que fue llevado a un hospital y sometido a una cirugía de emergencia.

"Me operaron anoche de emergencia, sólo Dios sabe el porqué de las cosas. Fue cuestión de vida o muerte, no puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa", escribió el cantante en sus redes sociales.

Anuel también contó que su nuevo material discográfico será pospuesto hasta nuevo aviso, así como las fecha agendadas para presentaciones e vivo también tendrá que posponerse. Sin embargo, al momento aún no se sabe cuándo, por lo que habrá que estar al pendiente de los canales oficiales.

Se desconoce cuáles fueron los motivos por los que el intérprete "Delincuente", "Pacto" y "Amanece" fue a dar al hospital de emergencia, pero pide que lo mantengan en sus oraciones, pues al parecer su salud se encuentra delicada.