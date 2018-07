“Ant-Man & The Wasp”, aquí el tamaño sí importa

Este 6 de julio, Paul Rudd regresa a la pantalla grande en el papel de “Scott Lang”/ “Ant-Man”, y lo hace de la mano de Evangeline Lilly –como “The Wasp”–, Michael Douglas, Michael Peña y varios más.

En esta segunda entrega del Universo de Marvel, “Ant-Man” deberá enfrentarse a lo inimaginable; sobre su participación, Rudd –quien también es guionista del filme– habla de la fascinación que le causa encarnar a este personaje: “Una de las cosas que más me gusta de interpretar a este personaje son todas las circunstancias extraordinarias en las que se ve envuelto; se encoge, vuela sobre hormigas y debe lidiar con situaciones de vida o muerte. Para mí, es algo muy divertido de interpretar”.

Paul Rudd, quien es conocido por películas de tintes románticos y de comedia, cuenta que con este filme quiere transmitir un mensaje de paz: “Tener esperanza es crucial. Quiero que cualquier película o programa tenga esperanza. Quiero sentirme animado, poder conectarme con esos personajes y ser capaz de notar algo que me haga sentir bien. No pasa siempre y creo que eso era algo importante para nosotros en esta película”, señala.

Al respecto, el director de la cinta, Peyton Reed, habla de la importancia de llevar al cine y la televisión estas historias, las cuales sirven para animar a las personas: “Esta película no trata únicamente de superhéroes, ‘Scott Lang’ no es un súper científico o un multimillonario, es un hombre bastante normal que toma malas decisiones y trata de ayudar a los amigos que han estado con él, intenta ser un buen padre para su hija y sus acciones pequeñas de heroísmo son cosas con las que muchos nos podemos relacionar”.

El director subraya que en esta nueva entrega buscaron ofrecer un abanico de escenas que resultaran sorprendentes al espectador, aunque muchas de ellas resultaron desafiantes (como aquellas en donde además de encoger personas lo hacen también con automóviles). El resultado, asegura, será del agrado de los fans: “Fui un gran fan desde siempre y siempre me gustaron las películas de ciencia ficción y cuando llegó a mí la oportunidad de hacer la primera entrega de ‘Ant-Man’ estaba extasiado. Ver el mundo a través de estos personajes y contar más historias sobre ellos es algo que me encanta”.

Identificación

A nivel personal, Rudd confiesa que interpretar nuevamente a este superhéroe le ha permitido crear una nueva relación con una generación más joven y que incluso le ha ayudado a crear una nueva con sus hijos.

“Soy un padre, tengo dos hijos y siento que el gran dilema de ‘Scott’ (su personaje) en esta cinta es cómo puede ser un superhéroe y al mismo tiempo un padre responsable, porque esas dos cosas no se mezclan fácilmente. Supongo que me he preguntado lo mismo en la vida real porque no es que sea un superhéroe pero este trabajo me demanda; por ejemplo, que viaje muchas veces y extraño no estar en sus juegos, en sus competencias, cosas que pasan en la escuela y eso es duro. Así que siempre trato de ingeniármelas para tener este tipo de carrera y al mismo tiempo ser un padre que esté ahí para ellos”.

El actor señala que “Ant-Man” ha sido muy importante en su carrera y la cual ha tenido un mayor impacto en su propia vida: “Ciertamente ha sido el personaje más grande que he interpretado y uno de los más visibles. También es la primera cinta que hago que los niños han podido ver y ha sido muy divertido”, finaliza.

Con información de El Universal

Curiosidades para fans

• La primera entrega de “Ant-Man” tuvo un presupuesto de 130 millones de dólares y recaudó más de 519 millones de dólares, en la taquilla.

• En 1962, Marvel Comics presentó por primera vez al brillante científico, Dr. Hank Pym, quien creó el traje de “Ant-Man”.

• Las partículas Pym son las que le permiten a “Ant-Man” alterar su tamaño y adquirir fuerza sobrehumana.

• El Dr. Hank seleccionó personalmente a Scott Lang, un ladronzuelo de buen corazón, para que portara el traje y se convirtiera en héroe.

• “The Wasp”, la primera heroína y miembro fundacional de “Los Vengadores” junto con “Ant-Man”, apareció por primera vez en el número 44 de la serie “Tales to Astonish”, de Marvel Comics, en 1963.