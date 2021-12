“Anónima”: Un mensaje de texto puede cambiarlo todo

Hoy llega a Netflix la comedia juvenil mexicana “Anónima” de la directora María Torres (“¿Conoces a Tomás?”), cuyo guion es una adaptación de la novela del mismo nombre de la autora tapatía Wendy Mora. Los protagonistas de esta divertida historia sobre enamorarse, madurar y luchar por los sueños, son Annie Cabello y el tiktoker Ralf.

En entrevista para EL INFORMADOR, María habla sobre el desarrollo de esta historia que espera sea del agrado del público, pues aunque relata la aventura de un par de adolescentes y sus amigos, es una película universal que le puede llegar a todas las audiencias. “Es una cinta con la que evidentemente las chavitas y los chavitos se pueden identificar, pero también, creo que es muy bonito recordar esos años (de la adolescencia) y entonces (la historia) se vuelve para un público más amplio, porque de alguna forma te ves reflejado”.

La trama presenta a “Valeria” (Annie Cabello) y “Alex” (Marco Antonio Morales de la Peña, “Ralf”), quienes se enfrentan a los retos de madurar, mientras se encuentran en una relación que tiene dos caras. Por un lado se envían mensajes de texto sin conocer la identidad el uno del otro y por el otro desarrollan algo más que una amistad en la vida real.

“(La película) es la misma esencia del escrito que hizo Wendy Mora, tuvimos que adaptar unas cosas y cambiar otras de los personajes secundarios, o de lo que querían los chavos, pero la esencia es la misma, de enamorarte de alguien en versión digital, pero que en realidad en persona lo odias, mientras descubres quién eres y qué quieres hacer de tu vida. Eso fue lo que quisimos mantener, la inocencia de la historia original y la frescura de hablarle a los ojos a los chavos”.

Las personas en general se enamoran, se pelean, se vuelven a enamorar y sufren de desamor, pero las interacciones para llegar a esas relaciones se van modificando al paso del tiempo, ahora se liga o se corta a través del móvil o de redes sociales. Pero en esencia, la revolución de sentimientos al enamorarse y desencantarse no cambia.

“En el fondo es una misma forma de enamorarse, como antes se hacía con las cartas, o mails… de alguna manera el medio cambia, pero la esencia es la misma. El sistema es el mismo con el que nos hemos enamorado desde hace cientos de años, pero ahora el medio cambió a un aparatito digital”.

Regularmente en las películas o series a los personajes adolescentes se les retrata como superficiales o retraídos, como si no importara lo que piensan o digan, y aquí en “Anónima”, María les da gran autonomía y determinación, para que el público vea en pantalla que tener 16 años o 50, no exime a las personas de tener siempre miedos, inseguridades, sueños y metas por cumplir.

Expresa la directora que la mirada adulta continuamente desdeña lo que hacen los jóvenes. “Los viejos también le decían a mi mamá que no escuchara a The Beatles, y era totalmente ilógico, porque estas son miradas ajenas que son parte de un sistema evolutivo donde los viejos no quieren entender a los jóvenes. Pero la realidad es que los chavos son gente que está sintiendo de la misma manera que uno sintió, por eso cuando ves la peli lo recuerdas, porque están viviendo lo que muchas generaciones anteriores, incluso al típico buleador, ‘Richie’ (Harold Azuara), le duele que sus papás nunca están. Entonces, darles (a los personajes) un cierto dolor o emotividad de encontrarse a sí mismos en estos años, es lo que hace que tengan vida”.

Además, el ritmo que le añade María a la comedia, redondea este proyecto que es ligero, entretenido y que culmina con una gran moraleja. La puerta queda abierta para que si al público le gusta la película, pueda darse tal vez, una continuidad, “si le va bien…. ojalá”, remata la directora.

¿De qué se trata?

En plena madrugada recibes el mensaje de un desconocido que te invita a salir. Primero te enojas y lo mandas a volar, pero ya con la luz del día, recibes un nuevo mensaje con una disculpa por tener el número equivocado, lo que te deja pensando... ¿Y si le respondes? En el elenco de “Anónima” también participan: Harold Azuara, Estefi Merelles, Alicia Vélez, Jesús Guzmán, Verónica Merchant, Amanda Farah, Luz Aldan, Tadeo Tovar, Ari Shasho y Xalli Rivera.

Wendy Mora, la mente maestra detrás de “Anónima”

Para la escritora jalisciense Wendy Mora un mensaje a través del teléfono puede cambiar la vida para bien y tras conocer así a su esposo, con un mensaje de texto inesperado de un número desconocido, la autora decidió compartir parte de esta experiencia en “Anónima”, novela en la que da pistas de su historia de amor sumando a la ficción para crear una trama juvenil que ahora llega a la pantalla bajo la producción y adaptación de Netflix.

En entrevista con esta casa editorial, Wendy Mora charla sobre cómo ha experimentado el impacto de su novela debut, que tras nacer de ese misterioso mensaje que le llegó una madrugada, después dio forma a sus primeros capítulos en la plataforma Wattpad, en donde intercambio puntos de vista con sus lectores para llegar a su formato final que sería arropado por la editorial Planeta y convertirse en cuestión de meses en uno de los libros más buscados por los jóvenes lectores.

“Fue algo que sí me pasó a mí, yo me conocí así con mi esposo, de ahí surgió la idea. Nos conocimos por mensajes sin saber qué éramos nosotros, hasta que nos citamos y ya nos dimos cuenta que ya nos conocíamos y hablábamos por chat. Mientras fui escribiendo fue tomando su propio rumbo, no tanto basado en mí, fue tomando su propia historia”.

La escritora señala que uno de los temas de la trama “es la amistad, que hay buenas amistades que puedes tener, la confianza, las relaciones, los cuidados que debe de haber entre esas cosas, porque en los mensajes no es que vayas a contestar a cualquiera y dar información, debe de haber cierto límite”, indica la autora Wendy Mora al recalcar que “Anónima” brinda un mensaje claro sobre cómo las redes sociales y la tecnología deben usarse con cautela y máximo cuidado personal para lograr experiencias agradables y consentidas, es por ello que la exploración familiar desde el punto de vista de los padres de familia también están presentes en la trama.

“En la relación de los padres siento que está basada en una relación normal, cualquiera se podría identificar, porque a todos nos han castigado con el celular. Todo está enfocado a cosas cotidianas, a cosas que nos han pasado”.

Emocionada por el respaldo que “Anónima” ha tenido desde las letras, Wendy Mora resalta su nueva alegría por ver personificada su historia con el cuidado y detalle que caracteriza a la cinematografía de Netflix.

“Yo siento que los personajes son muy acorde a lo que yo alguna vez me imaginé en el libro, sí siento que sí son ellos. Hubo algunos cambios, pero son buenos, que tenían que hacerse para lograr la película. Es una adaptación y en los cambios les aseguro que son muy buenos”, apunta Wendy Mora al no descartar la posibilidad de escribir una continuación o una nueva historia desprendida de la esencia original de “Anónima”.