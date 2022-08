Anitta: ¡No te lo pierdas! La cantante lanza su nuevo video “Gata”

La superestrella del pop latino, Anitta, se está preparando para unos días masivos y emocionantes en agosto, a medida que se prepara para lanzar su álbum "Versions of Me Deluxe" a través de Warner Records. El primer video que ofrece como adelanto es "Gata", el cual ya está disponible en YouTube. El llamativo vídeo ha sido dirigido por Giovanni Bianco.

Anitta anunció la versión deluxe en estos días con mucho entusiasmo y revelando que el álbum contará con dos nuevas colaboraciones, una con Missy Elliott ("Lobby") y otra con Maluma ("El Que Espera").

El álbum deluxe llega en un momento emocionante para Anitta, ya que acaba de cosechar su primera nominación a los MTV VMA (Mejor canción latina, "Envolver"), una nominación histórica ya que es la primera brasileña nominada por un proyecto en solitario en la historia de los VMA. Y hoy se ha anunciado que Anitta cantará en los VMA el 28 de agosto. Además, recientemente obtuvo un récord mundial Guinness como primera artista latina en solitario en alcanzar el número uno en Spotify global.

En abril, Anitta lanzó "Versions of Me", que recibió elogios de la crítica y de medios como Rolling Stone, Billboard, The New York Times y NME, entre otros. El álbum de 15 canciones se lanzó en español, inglés y portugués y tiene el récord de la mayor semana de reproducción para un artista brasileño en Spotify, con más de 40 millones de reproducciones.

Tras el lanzamiento del álbum, Anitta actuó en Coachella, donde, como proclamó Variety, "asombró" al público con un set de 45 minutos que presentaba una "alucinante mezcla de géneros, resaltando la música brasileña y latina que la elevó al estrellato".

MF