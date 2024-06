Angélica Vale logró uno de los mayores éxitos que la televisión mexicana ha tenido, luego de que protagonizara la telenovela "La fea la más bella", la versión mexicana del melodrama colombiano: "Yo soy Betty, la fea", pues la actriz asegura que su papel le salvó la vida, pues a través de él se dio cuenta el valor que tenía como ser humano.

Antes de que "La fea más bella" llegara a su vida, la actriz anhelaba obtener el protagónico de un melodrama en Televisa, pues a pesar de que había formado parte del elenco principal de otros melodramas en ninguno había obtenido un personaje del peso de esta producción.

"Yo decía: 'Yo quiero hacer una telenovela padrísima, que esté en primer lugar, algún día'" , dijo a Isabel Lascurain en su canal de YouTube, en el que rememoró los momentos clave de su carrera como actriz.

Para Vale su participación en la telenovela de 2006 cambió radicalmente, no sólo profesionalmente sino personalmente, ya que pudo ser testigo como la producción cambió la vida de cientos de personas, por el mensaje que enviaba a la audiencia.

La actriz reveló que hizo el casting luego de que a su madre, Angélica María, le propusieran el papel de la mamá de la progenitora, Leticia Padilla Solís.

Confió que fue una de las finalistas, junto a Aleida Núñez, pero fue ella quien obtuvo el papel, luego de que Fernando Gaytán, el guionista colombiano de "Yo soy Betty, la fea" la eligiera.

Vale hasta se colocó brackets; su compromiso con el proyecto fue tal que grabó por ocho meses, de lunes a domingo, sin ningún día de descanso, lo que le produjo cansancios excesivos y enfermedades que la llevaron al hospital, como la salmonela con que fue diagnosticada en dos ocasiones.

Sin embargo, nunca atenuó el ritmo de trabajo, porque por muchos años pidió que un proyecto como "La fea la más bella" llegara a su vida, pues sabía que interpretando a "la fea" de la historia era la única manera en que obtendría el papel principal.

"Yo sabía que era para mí, yo supe 'de ahí soy', como nunca fui Ludwika Paleta para ser la protagónica, yo decía, 'pues, wey, la única forma en que me den el protagónico es haciendo la fea, ¿no?', además comedia, pero qué personaje", expresó.

"La Vale" se dijo muy orgullosa de haber dado vida a Lety, pues luego de más de una década, sus fans le expresan que fue a través de ese personaje que les cambió la vida, lo mismo que le ocurrió a ella.

"Es un personaje tan bello, es un personaje que cura almas, todos mis fans que tengo en mis redes sociales es por la fea, porque les cambie la vida por la fea", ahondó.

"Esa novela cura almas, esa novela no se puede dejar de hacer porque a todas las niñas nos da una lección de amor propio, y a mí me salvó", destacó.

La también comediante reconoció que, en esa época, creía que si en la telenovela decían que se volvía bonita, el público creería -a partir de ahí- que era una actriz muy bella y, cuando cayó en cuenta del trasfondo de su pensamiento, se dio cuenta que carecía de amor propio, lo que nunca había querido reconocer.

"La fea me salvó a mí, claro... esa historia cura almas porque me curó a mí, para empezar... fue muy hermoso, ya había entendido que esta necesidad de amor, me la tenía que llenar yo, no nadie más, entonces salí a buscar lo que tanto había querido; mi familia".

Esta telenovela no sólo la hizo cambiar su perspectiva de vida, sino que logró éxitos rotundos, pues el final del melodrama se posicionó como el segundo programa más visto en la televisión mexicana.

Con información de SUN.