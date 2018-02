Angélica Aragón, la voz crítica del cine

No hubo tarde soleada pero sí lluvia y tequila. Lo que parecía una tarde tranquila con los preparativos para que la primera actriz Angélica Aragón diera una conferencia al aire libre en el sexto día de actividades del Festival Internacional de Tequila, vino a opacarse por las nubes grises.

Tras agilizar la logística, ayer, los organizadores del evento rápidamente encontraron el sitio perfecto dentro de la Casa Tequilera Cava de Oro, para que la protagonista de cintas como “Novia que te vea” diera la charla “Divas, Cine y Tequila”.

Al iniciar la conferencia Angélica Aragón bromeó, pero también habló muy en serio sobre las luces Led que “hacen daño” ya que las luces de los medios presentes le lastimaban la vista.

Una vez pasado el trago amargo inicial, Aragón entró de lleno en materia y abordó al cine como “un lenguaje importante… Es un instrumento político también, y si no tiene un trasfondo político, no funciona”. Para quienes quieran dedicarse al cine “lo tienen que hacer con gran pasión”, recomienda.

“Hay que reconocer, desde mucho antes, en dónde se va a invertir el dinero público que se da al cine, porque tenemos el problema de que año con año se ‘tiran a la basura’ cientos de películas mexicanas, que cuando llegan a las pantallas a nadie le gustan”, comentó la primera actriz sobre la forma en cómo se invierte y lo que se produce en el cine nacional.

“El cine es el resultado de una actividad muy profunda de reflexión. Así como el tequila, hay que esperar a que la planta de agave madure”, al señalar que las producciones nacionales deben ser de calidad. “El cine habla por nosotros”, acuñó Aragón, “ya que el cine es una escuela de vida para los mexicanos y tenemos que mostrar los paisajes como los que alguna vez plasmó Gabriel Figueroa y no que nuestro país sea reconocido por gente con pistola en donde vemos pura cochinada (...) Si no trabajo en televisión, es porque no quiero ser cómplice de esa cochinada. Estamos importando telenovelas turcas para tener algo mínimamente familiar… en mi conciencia no quedará el haber participado en algo tan destructivo”, sentenció.

La recomendación final que da Aragón es que el público sea selectivo con lo que ve en televisión o el cine “tenemos el poder de hacerlo, no tenemos que aguantar historias. No compremos basura”.

Más tarde, se realizó la Gala de Cine Mexicano con la cinta “Los años azules”, con presencia de parte del elenco encabezado por la directora Sofía Gómez Córdova. La cinta fue rodada en Guadalajara y narra la historia de cinco jóvenes y un gato que habitan una vieja casona casi derruida.

Coexisten en una débil armonía hasta la llegada de una extravagante inquilina que los transforma en una fugaz y disfuncional familia.