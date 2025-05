Hijos de Shakira, Sasha y Milán comienzan nuevo proyecto musical

No cabe duda de que el talento se hereda, y prueba de ello son los hijos de la cantante colombiana Shakira: Milan y Sasha, quienes recientemente debutaron en la música con la canción “The One”.

No es la primera vez que aparecen en el ámbito musical. En 2023, Shakira sorprendió a su público con un sencillo tan emotivo como significativo en una nueva etapa de su carrera: “Acróstico”, interpretado junto a sus dos hijos. Milan, de 12 años, tocó el piano, mientras que Sasha, de 10, participó en los coros, mostrando el espacio que su madre les ha brindado para desarrollar su talento desde temprana edad.

La canción narra la relación entre una madre y sus hijos, y cómo, gracias a un vínculo fuerte y amoroso, pueden superar cualquier adversidad.

"Este año, Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas al piano, descubriendo su voz", expresó Shakira en 2023 al compartir un fragmento de “Acróstico” en redes sociales.

Así, Shakira ha demostrado siempre su apoyo incondicional a Milan y Sasha, quienes recientemente estrenaron su nuevo sencillo musical, en el que no solo interpretan la canción, sino que también son los protagonistas.

Los hijos de Shakira y Piqué debutan en la música con el tema ‘The One’

Los hijos de la cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué debutaron en la música con la canción 'The One', escrita por Milan, también vocalista del tema, y con Sasha a la batería.

La colombiana compartió su emoción del nuevo proyecto de sus hijos a través de Instagram con un ragmento del videoclip con la frase: "¡Qué regalo más lindo para este día!", haciendo alusión a que hoy es el Día de la Madre en algunos países como Estados Unidos.

La canción, una colaboración con la cantante Mila V., está producida por la fundación Let it Beat Academy, de los músicos argentinos Guillermo Vadalá y Nerina Nicotra, y forma parte de su programa Next Generation of Artists, cuya meta es impulsar las carreras musicales de jóvenes de entre 10 y 20 años.

El tema puede encontrarse en plataformas como Youtube, donde ya cosecha más de 150 mil visualizaciones, y forma parte del álbum 'ALL FOR YOU', publicado por Let it Beat Academy.

 

Además Milan y Sasha, presentaron la semana pasada la canción en una gala en Miami organizada por la fundación, a la que acudió Shakira y a quien se la pudo ver aplaudiendo emocionada a sus hijos mientras interpretaban el 'single'.

Con información de EFE.

