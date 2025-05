Este viernes 30 de mayo, el mexicano Isaac Del Toro culminó la etapa 19 del Giro de Italia en el segundo lugar, lo que le permitió al originario de Baja California retener la maglia rosa de líder por un día más.

Isaac del Toro se convirtió hace unos días en el primer mexicano en liderar el Giro de Italia y podría hacer aún más histórico en caso de ganar la competencia general. Hoy demostró en el primero de los dos tramos de montaña que está hecho para grandes cosas, y para hacer más emotivo el momento, un aficionado tricolor le demostró al atleta del momento que no está solo.

En redes sociales circula un video, que se ha vuelto viral, en el que se ve a un hombre ondear la bandera de México mientras Del Toro recorre en su bicicleta los últimos kilómetros de la etapa de hoy; además, le lanza un grito de aliento, con la esperanza de que se concrete lo esperado este fin de semana: "No te ganan Isaac, no te ganan mijo, no te ganan".

El video de alrededor de 30 segundos, fue compartido en la plataforma TikTok por la usuaria alejandraruiz_69, quien presuntamente sería hija del hombre, y que acompañó la imagen con el mensaje "My dad living out his dream in Italy" ("Mi papá viviendo su sueño en Italia").

Minutos después, cuando terminó el recorrido, el propio Isaac del Toro respondió el apoyo del aficionado, "Gracias", dijo el ciclista nacional, " saqué la lengua, pero me dio mucho orgullo y felicidad ver la bandera. Saludos".

Hoy viernes, Isaac Del Toro mantuvo su firme control sobre la camiseta rosa del Giro de Italia, e incluso logró aumentar ligeramente su ventaja cuando superó al ecuatoriano Richard Carapaz, su perseguidor inmediato, para entrar segundo en la etapa 19, acreditándose valiosos segundos de bonificación.

El dúo cruzó la línea 58 segundos detrás del francés Nicolas Prodhomme, quien coronó la mayor victoria de su carrera en la etapa reina del Giro.

Del Toro estiró a 43 segundos su liderato sobre Richard Carapaz en la clasificación general. El británico Simon Yates se mantuvo tercero, pero se rezagó a 1 minuto y 22 segundos detrás de Del Toro.

El campeón del Giro de Italia casi con certeza, se decidirá mañana sábado en otro duelo en la alta montaña, previa al cierre ceremonial en Roma el domingo.

La penúltima etapa de la carrera de ciclismo cubrirá un tramo de 205 kilómetros desde Verres hasta Sestriere, con un ascenso fuera de categoría en un camino de grava hacia el Colle delle Finestre, donde el audaz ataque de Chris Froome en 2018 le valió el título.

"Tengo las mismas posibilidades de ganar que antes del Giro y nada más quiero ser un tipo tranquilo, normal", dijo Del Toro. "Una buena cena y hotel, luego por la mañana volvemos a empezar".

