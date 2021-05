Ángela Aguilar: "Ya me echaron mucha 'carrilla' sobre cómo entoné el Himno"

Después de las críticas que recibió Ángela Aguilar por su interpretación del Himno Nacional Mexicano en la pelea entre Billy Joe Saunders y Saúl "Canelo" Álvarez, la intérprete de regional mexicano compartió cómo se sintió con la reacción del público.

La joven de 17 años fue señalada por interpretar la canción más lento de lo normal por lo que en redes sociales los usuarios llamaron a que fuera multada.

"La verdad yo creo que fue una experiencia que me ayudó muchísimo a crecer", comentó esta semana en entrevista con Javier Poza.

"Como dijo mi papá, te voy a ser honesta, sí me saqué muchísimo de onda específicamente porque nunca había vivido una situación donde tantas personas me tiraban tanto odio y mala vibra cada vez que abría el celular", confesó.

Afortunadamente, por su interpretación del tema escrito por Francisco González Bocanegra en 1853 y con música de Jaime Nunó, la Secretaría de Gobernación descartó cualquier tipo de sanción pues fue ejecutado de manera respetuosa y no fue en contra de los artículos 38 y 39 de la Ley sobre el Escudo la Bandera y el himno nacionales.

"Mejor apagué el celular literalmente porque era algo un poco fuerte para mí (las críticas) pero creo que aprendí muchísimo al respecto", compartió la hija de Pepe Aguilar.

"Ya me echaron mucha carrilla y a lo que sigue, yo creo que esto no me define como artista, al revés, creo que me define como artista cómo saqué la situación en el sentido de que no tenía audio, estaba en un estadio de 70 mil personas y yo muy contenta con el 'Canelo' y con la oportunidad y me siento como que fue un gran recordatorio que tengo mucho que aprender todavía".

Y es que así como compartió Ángela, su padre y su familia tomaron con humor el momento y le "echaron carrilla" diciéndole por ejemplo que habían tenido que cortar la pelea del Canelo porque ella se había pasado de tiempo.

En la entrevista que ofreció con Poza, el periodista señaló y aplaudió que durante la presentación en vivo el público había recibido bien su interpretación lo cual también agradeció Ángela.

"Estuve muy emocionada con la respuesta en el momento en el estadio, todo el mundo estaba feliz de la vida y al revés, creo que le dio la oportunidad a que la gente lo cantara más porque esto no se trata de mí", dijo.

"Más allá de mí, más allá de yo cantante o lo que sea, se trata de representar a México que es el lugar que más amamos nosotros, el lugar que nos hace sentir orgullosos, identificados, cuidados, es una tradición más allá de los artistas que lo cantan. Como mexicanos yo creo que deberíamos apoyar eso, nuestro país. Para mí fue un gran honor y al final yo me quedo con los aplausos de la gente que vivió ese momento de mi vida conmigo".

Incluso el propio Juan Ortega, tataranieto de González Bocanegra, señaló en otra entrevista con Poza que Ángela cantó bien el himno en cuanto al ritmo que empleó y respetando la letra.

"El ritmo es un compás de 4/4, es decir, que es mucho más lento de lo que se canta en la actualidad, en la actualidad se canta en un compás de 2/4, cuando en realidad es 4/4, es un compás de marcha militar pero mucho más lento", explicó.

"La versión que cantó Ángela está cantado en un compás de 4/4, mucho más lento y que es la versión original".

