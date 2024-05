Luego de más de un año de que la relación entre Anel Noreña y su hija menor, Marysol Sosa, se fracturara, la exesposa de José José celebra que ya hubo un acercamiento con su hija y están en proceso de resolver las diferencias que hicieron que un día se dejasen de hablar y protagonizaran un pleito mediático.

Noreña, famosa por su debut en la pantalla chica en la década de los 70, fue captada en un evento de la revista "Selecciones", que galardonó a algunas de las "mamás más queridas del espectáculos", por lo que también estuvieron presentes figuras como Maribel Guardia y Elizabeth Álvarez.

Entre los temas por los que fue abordada por la prensa fue si había reanudado su relación con Marysol, la hija que tuvo con "el príncipe de la canción" en 1982.

Anel, entusiasta, destacó que ya se reconcilió con su hija, de la que estuvo distanciada por fuertes diferencias, derivadas de los problemas que enfrentó con su yerno Javier Orozco.

"Ay qué bonito, gracias a Dios, ya, ya todo está en orden", destacó.

Además, expresó que ella fue quien dio el primer paso, pues así como llegó a expresar, cuando seguían peleadas, ella le enviaba mensajes diario, deseándole un buen día y preguntado por sus dos nietos, Elena y José Patricio.

Sin embargo, confió a "Venga la alegría" que no podía dar más detalle de la reconciliación, debido a que se lo tenían prohibido, pues cabe destacar que Marysol siempre mostró molestia de que su madre hablara de la situación familiar frente a los medios de comunicación.

"Tanto no tengo permiso de decirles, perdónenme, pero ya se sabrá con fotos y todo", precisó.

Noreña consideró que los problemas que sostuvo con su hija fueron como los que cualquier otra familia atraviesa.

"No creo que ninguna familia no tenga problemas con los hijos, cuando son chiquitos es a todo dar porque no opinan, pero ya que opinan te tienes que atener a las consecuencias".

Finalmente, dejó entrever que con su yerno no llegó a ningún tipo de solución, pues se ha dicho que él fue el responsable de que su hija se alejara de ella, cuando se encontraban en un restaurante, donde protagonizaron una discusión altisonante.