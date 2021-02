Andrés Obregón musicaliza película de Netflix

Ir paso a paso y no desaprovechar las oportunidades que se presentan ha sido una consigna para Andrés Obregón, que pese a experimentar la ausencia de los conciertos durante 2020, ha sabido enfocar sus energías para posicionar a su reciente producción “Real”, en el gusto del público.

“Han sido tiempos complicados, pero aun así creo que fue un año de mucha música, fue el año en el que estrené ‘Real’. Aún se extrañan los conciertos en vivo, pero he estado estrenando bastante música, es de los proyectos más importantes que he hecho, no quería desaparecerme”.

Cabe señalar que el pasado 12 de febrero estrenó su quinto sencillo “Sabes” a dueto con Meli G, lo que hace sentir a Andrés satisfecho y comparte que gracias a su tema “¿A dónde vas?” logró cautivar a los apasionados del cine, pues esta canción forma parte del soundtrack oficial del filme mexicano “El testamento de la abuela” -recientemente estrenado en Netflix-.

“Creo que fue una oportunidad muy buena que mi canción fuera parte de esta película, es la primera vez que una canción mía participa en esto. La película le dio un sentido a la canción que yo todavía y ni siquiera lo pensaba. Fue una oportunidad para darle más alcance al tema, que pudiera acompañarse de algo visual, de una historia y realmente fue un sueño hecho realidad”.

A la par de consolidar su voz y darle un sello único a su estilo, Andrés Obregón también forja una carrera en la composición, faceta que ha sido clave en el desarrollo integral para convertirlo en un artista todo terreno que conoce a la perfección hacia dónde se dirige su proyecto.

“Es una faceta en la que maduré mucho, he pasado por muchas etapas, porque al principio no sabía si estaba haciendo las cosas bien o mal, luego llegas a otra etapa en la que quieres hacer todo mejor, pero creo que ahora por fin encontré un estilo propio, una manera de decir las cosas, esa seguridad de que quiero ser ‘Real’, que es justo el nombre de mi EP, estoy en ese momento, sé que puedo expresar lo que siento, como lo siento y quiero decirlo”.

Conforme avanza la promoción de su quinto y último sencillo “Sabes” de su álbum ‘Real’, Andrés Obregón analiza posibilidades para impulsar a corto plazo sus conciertos vía streaming a través de sus cuentas oficiales.