Andrea Legarreta enfrenta el escarnio

Andrea Legarreta, una mujer con una trayectoria consolidada en el entretenimiento nacional y bastante querida por el público, ha sido víctima del escarnio público en los últimos días, debido a las declaraciones de su excompañero de programa televisivo, Alfredo Adame; éstas señalan que ella ha sido infiel a su esposo y que propició que el también actor no fuera requerido en “Hoy”.

La actriz supo tomar este acoso verbal de la mejor manera: exponiéndolo. “De una experiencia tan dura, siempre uno tiene que buscar la manera de llevarla a algo positivo, porque si no te hundes. Aquí el giro fue maravilloso, porque hay quienes dicen: ‘No te confundas, eso no es violencia de género’. Sí es. Imagínese a cualquier mujer de su familia en una fotografía donde se le señala como una ‘zorra’. Sí es violencia, sí sacudes, sí ofendes y sí estás ofendiendo a una familia completa, porque no solo son mis hijas y mi esposo, son mis padres, mis amigos, la gente que me quiere, incluso el público. Muchas mujeres también lo hicieron suyo (su caso), y eso es lo positivo”, comparte.

Señala que fue bonito el apoyo, pero se encuentra “harta de que la gente diga: ‘Eres una mujer que trabaja, que le va bien… tienes un padrino, un amante, seguramente un vicepresidente o un político’. Ya estuvo bueno, a mí me tienen harta diciendo que yo soy la que corre y contrata (en ‘Hoy’)”.

Además, a la presentadora le parece irresponsable que Adame dé estas declaraciones cuando ni él recuerda los periodos de tiempo que estuvo en el programa matutino. “Él dijo: ‘Como cuatro años de pesadillas de trabajar a su lado’… o algo así. Trabajamos del 98 al 2000, señor. Del 98 al 2000 entró Federico Wilkins y nos sacó a la mayoría. Después de ese cambio entró Reynaldo López, él decidió que ya no siguiera, metió a Arturo Peniche, después a Ernesto Laguardia y me volvió a llamar”.

Agrega: “Además de todo, en el 2000 fue mi boda con Erik Rubín, él (Adame) manejó el auto de la novia, fue mi padrino, tengo fotos. Esta es la última vez que voy a hablar de esto porque yo no voy a ser su caza fantasmas”.

Entre los mensajes de apoyo que recibió, está el de Mary Paz Banquells (exesposa de Adame), el cual dice: “Me siento muy avergonzada por mis hijos que llevan el apellido de esta persona, más pena me da que tus hijas tengan que pasar hoy por lo mismo que pasaron mis hijos al oír a un personaje tan enfermo hablar de su madre de esa manera”.

Abre franquicia en Guadalajara

Andrea estuvo en un centro comercial ubicado en avenida López Mateos para cortar el listón de Commando, una franquicia de centros de acondicionamiento físico, donde es socia junto con su esposo y otros empresarios: “Somos un grupo de empresarios jóvenes que le podemos dar trabajo a nuestra gente y que le estamos dando la oportunidad al público de llevar una vida saludable”.

El concepto de este espacio es el boot camp, “un concepto que además te hace que no te pongas a tomar fotos, te dedicas totalmente a ti. Nuestros coaches son unas estrellas”.

Divina

Andrea Legarreta aclara que será conductora invitada en algunas emisiones -cuando a ella se le acomoden los tiempos- del programa “Netas divinas”.