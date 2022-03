Ana Layevska nos muestra su “Código Implacable”

A través de la plataforma Claro Video, ya está disponible la serie de televisión “Código Implacable”, un thriller policíaco protagonizado por Paulina Gaitán, Guillermo Quintanilla, Pascacio López y Ana Layevska, quien en charla con EL INFORMADOR, habla acerca de este proyecto y la guerra entre Rusia y Ucrania.

Recuerda la actriz que anteriormente ya había tenido la oportunidad de hacer de policía, pero ahora este reto es muy distinto, ella interpreta a “Ángeles”. “Esta es una mujer súper brillante, muy inteligente, con mil maestrías, varias carreras, fue jefa de policía en México y ahora se dedica al análisis corporal para saber si las personas mienten o no, este es un personaje de otro calibre”.

Aunque la serie no sigue un formato como el de “CSI”, sí tiene el toque policíaco y de investigación, “me parece muy divertido ser parte de este género que todas las generaciones conocemos, así que tiene muchos seguidores. (El proyecto) ha sido una muy buena experiencia, tenemos una producción muy padre, es de Sony Pictures y Mediapro, uno de los creadores es Ran Tellem, que a su vez fue uno de los creadores de ‘Homeland’ y que se ganó un Emmy, es una persona súper sensible y muy brillante que ahora está colaborando con el mercado latino”.

Caminar entre el crimen

En la trama, un grupo de detectives, de edades y realidades diferentes dispuestos a todo, busca resolver un turbio caso de violación en serie que lleva abierto ya más de 35 años. Resalta Ana que su papel lo trabajó muy de la mano de Joel Novoa, “es un gran director, en realidad trabaja en Los Ángeles para el mercado americano, es venezolano, pero quería hacer algo en español y le cayó este proyecto, es muy creativo, resuelve las cosas a la primera”.

Confiesa que esta visión que él tiene, le permite a los actores también ser muy ocurrentes. “Evidentemente hubo un trabajo de mesa, porque ‘Ángeles’ es un papel muy racional, muy cuadrado, es una mujer tan brillante que todo lo ve a través de la cabeza y lo que más me costó trabajo fue su capacidad de raciocinio por encima de lo demás, yo soy una persona mucho más emocional y ‘Ángeles’ lo ve todo en números e ideas, es impenetrable, así que lo interesante era hacerla así, pero no plana, ese fue el reto”.

Los personajes femeninos en esta historia son muy relevantes, a diferencia de cómo podría pasar que en otros proyectos los roles masculinos tienen el liderazgo, pero explica Ana que ella más bien va por los personajes que la retan, que tomar decisiones con respecto a temas de género.

“Claro que somos importantes (las mujeres) siempre lo hemos sido, pero hoy en día lo recalcan todos, pero claro que sí, somos unas fregonas. A mí me gustan los buenos personajes y las buenas historias, sean interpretadas por hombre o mujer, yo trato de verlo con otros ojos, veo mucho material como actriz para saber qué hay, que me gusta, o que no para nutrirme, así que no tomo (decisiones) bajo ningún criterio de géneros, me da exactamente igual si salen niños, adolescentes, o si son hombres o mujeres, a mí lo que me interesan son los buenos proyectos”.

También resalta la buena relación con sus compañeros de reparto, explica que por ejemplo, ha seguido los consejos de Paulina Gaitán para el manejo de armas, ya que también las escenas de acción son muy importantes en la serie, claro que tienen a un especialista que las acompaña, pero Paulina le ha dado unos tips para darle mayor veracidad a las escenas, por otro lado, resalta Ana que pronto llegará la segunda temporada de “Guerra de vecinos”.

Preocupada por lo que sucede en Ucrania

Ana está al tanto de los sucesos que se viven en Ucrania tras la guerra que enfrenta con Rusia, ella nació en Kiev y tiene amigos y familiares que han tenido que tomar decisiones para su salvaguarda.

“Pues obviamente estoy súper triste, estoy muy dolida, estoy preocupada, sí es una situación que sí me tiene muy inquieta y constantemente entre preocupada e incómoda de que esto no termina y no termina, es horrible. Afortunadamente todos están bien, hay conocidos míos que han dejado Kiev y otros que ya están viviendo en otro país, iniciando una nueva vida; hay algunos que sí se quedaron en la ciudad, afortunadamente todos a salvo, pero sí es una situación que no queremos vivir nadie en el mundo. La paz puede ser algo tan frágil, hay que valorarla”.

MQ