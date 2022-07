Amy Winehouse: Preparan biopic "Back to back" sobre la vida de la cantante

La popularidad de las películas biográficas seguirá incrementando y tras los buenos resultados que ha tenido “Elvis”, con la dirección de Baz Luhrmann, quien exploró la vida del legendario Elvis Presley teniendo a Austin Butler como protagonista, otra película del mismo corte se avecina, pues se ha confirmado que la vida de Amy Winehouse también será llevada a la pantalla grande en un proyecto que, hasta el momento, se titula “Back to back”, con la producción de Halcyon Studios.

Hasta el momento, se sabe que la película biográfica sobre Amy estará bajo la dirección de Sam Taylor-Johnson, quien ha impulsado filmes como “Fifty shades of Gray”, y de acuerdo a los primeros reportes, “Back to back” estaría basada en el libro “Saving Amy”, de Daphne Barak, quien, además de figurar como productora en la esperada película, fue quien lanzó este retrato literario en 2010, un año antes de la muerte de la intérprete de “You know I’m good” y en el que se abordan los tres últimos años de su vida.

Amy Winehouse: Todo lo que sabemos de la biopic

Se espera que la adaptación de “ Back to back” tenga una línea más apegada a la versión que Amy contó sobre su vida. AFP / ARCHIVO

Se desconoce si la nueva propuesta de “Back to back” explorará toda la vida de Amy Whinehouse desde su infancia o se enfocará en su ascenso a la fama y cómo es que se abordará su fallecimiento por sobredosis el 23 de julio del 2011, sin embargo, ha trascendido que el guion de la adaptación está a cargo del inglés Matt Greenhalgh, quien también ha sido responsable de la escritura de “Nowhere Boy”, sobre John Lennon, en 2009, que también fue dirigido por Sam Taylor-Johnson.

Para la creación de “Saving Amy”, Daphne Barak estuvo en convivencia y entrevistas directas con Amy Winehouse durante seis meses, proyecto del que también filmó sus encuentros con la cantante de “Rehab”, por lo que se especula que la adaptación de “Back to back” tenga una línea más apegada a la versión que Amy contó sobre su vida.

AC