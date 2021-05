Amigos de la viday de la música

La admiración y el cariño han sido claves en la relación que existe entre Lucero y Mijares, primero como pareja y ahora como amigos. La comunicación y la complicidad que tienen la gozan siempre, no sólo porque tienen dos hijos en común, además porque se respetan como artistas.



Y esta cercanía que comparten -porque hasta son vecinos-, el público la podrá comprobar el próximo sábado 22 de mayo en punto de las 20:30 horas en un concierto organizado por Ocesa que los reunirá por primera vez vía streaming a través de eticket live, el cual ha sito titulado “Siempre amigos”.



En conferencia de prensa virtual, ambos cantantes recordaron que aunque han colaborado juntos en canciones como “Cuatro veces amor” y “El privilegio de amar”, no habían compartido un show juntos en su totalidad hasta ahora, por tal motivo fueron cuestionado si esta velada daría pauta a una gira en conjunto cuando la situación de la pandemia mejore, a lo que respondieron que primero quieren saber cómo reacciona al público a este show y después verán qué sigue, porque como lo recalcó Lucero, el público siempre ha mandado sobre sus carreras musicales.



Por lo pronto adelanta Mijares que el formato del espectáculo será muy casero, con sus músicos en vivo y los dos sobre el escenario, cantando sus éxitos cada uno, pero siempre acompañados el uno del otro, además preparan un momento sorpresa y estarán expectantes de que sus hijos se sumen a la velada.



“De entrada lo que van a ver nunca antes se ha visto, porque Lucerito y yo juntos no hemos cantado juntos (en un concierto completo). De acuerdo a lo que hemos ensayado y el playlist que hemos preparado, va a estar muy interesante, porque entre los dos cantamos canciones de los dos y nos hacemos coros, yo creo que les va a gustar. Los músicos están terminando de hacer los arreglos finales, será un concierto padre”.



A la pregunta de EL INFORMADOR sobre si este show generaría una colaboración más adelante entre los dos, como un nuevo sencillo, Lucero no descartó la idea. “Siempre podría suceder que de un concierto salga algo a nivel plataformas digitales musicales. La verdad es que no lo hemos planeado así todavía, pero estaría padrísimo, definitivamente dejamos claro que al cantar juntos es un gusto hacerlo y es un placer compartir y combinar nuestras voces, que como bien lo dice Manuel lo hemos hecho en otras ocasiones para otros duetos, o que en algún momento yo estaba en su show de él y me invitaba a cantar y viceversa. Por lo pronto, este es un concierto único por eso lo estamos presentando en vivo, la transmisión es mundial, se pueden conectar de cualquier país”.



Sobre si Lucerito hija piensa lanzarse como cantante, Mijares reiteró que las participaciones que ha hecho con él o con Lucero han sido porque ella así lo ha querido y porque ellos la han invitado a participar, pero que esto no representa un lanzamiento como solista. “Obviamente le encanta la música, es su vida desde que nació, igual que José, pero creo que es muy importante que siga estudiando y preparándose en sus clases de canto y de piano, el éxito de toda personas es poder vivir de lo que le gusta hacer”.

Cariño de ida y vuelta

Ambos fueron también cuestionados sobre qué admiraba el uno del otro, Mijares resaltó que Lucero es una mujer “luchona”. “Es una gran entusiasta y entregada a su trabajo, que además lo disfruta. Te puede hacer un gran disco, o una gran novela, le cae bien a la gente, la cual está acostumbrada a verla desde que era chica. Es muy ‘luchona’, es muy perfeccionista, siempre está pensando en cuál es su siguiente paso a dar”.



En tanto Lucero acotó que siempre ha sido fan de la voz de Mijares. “Admirado su perseverancia, su tenacidad, su constancia y su capacidad vocal, es un estupendo cantante, siempre he admirado mucho su voz no, para mí es uno de los mejores cantantes en el mundo de la música hispana, es fantástico como persona, y qué mejor papá para mis hijos que Manuelito”.