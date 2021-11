American Music Awards 2021: BTS triunfa como “Artista del año”

Noche de talento es lo que ofrecieron los American Music Awards (AMA’s), galardones con los que la industria musical cierra su temporada de premios, en donde si bien reinó el estilo estadounidense, la esencia latina y hasta coreana también hicieron acto de presencia marcando momento únicos anoche en Los Ángeles.

Teniendo a Cardi B como anfitriona estelar de la velada, la reconocida rapera imprimió su picardía para presentar poco a poco las categorías y nominados de la noche, siendo el puertorriqueño Benito Martínez “Bad Bunny” el primero en recibir una presea al coronarse como mejor “Álbum latino” y protagonizar uno de los números musicales de la noche al interpretar “Lo siento BB” junto a la mexicana Julieta Venegas y Tainy.

“A todas las personas que escuchan mi música alrededor del mundo, a todos mis colegas, estrellas, a todas las leyendas, a los nuevos, a todas las personas que trabajamos día y noche para estar esta noche en esta tarima, representando a mi género, mi cultura, mi idioma, la comunidad latina entera nos estamos quedando con el mundo”, dijo Bad Bunny.

Como artista femenina latina, los AMA’s dieron el triunfo a Becky G, quien dijo sentirse orgullosa de sus raíces latinas y mexicanas, además de dedicar su premio a las comunidades latinas y las mujeres.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la colaboración entre Coldplay y la boyband coreana BTS, quienes cantaron por primera vez en vivo su más reciente lanzamiento “My Universe”, siendo este acto la antesala para que la agrupación asiática fuera premiada como “Mejor Dúo o Grupo Favorito” y “Canción pop” con “Butter”, que fue cantada por el sexteto en el escenario de los AMA’s.

Conforme otros actos musicales acapararon la atención con la presencia de la multinominada Olivia Rodrigo con “Traitor”, Tyler ‘The creator’ con “Massa”, Chloë con “Mercy”, el éxito “Beggin” en voz de Maneskin, Jennifer López con “On my way”, Walker Hayes con “Fancy like” y Giveon con el écito viral “Heartbreak anniversary”, por ejemplo, también se recordaron situaciones que han conmovido mundialmente como la tragedia del reciente festival Astroworld, puntualizando en la importancia de mejorar las condiciones de seguridad y cuidado para el público.

Aunque no estuvo presencialmente, Taylor Swift celebró a la distancia ganar la categoría de “Álbum Pop Favorito” por su disco “Evermore”, en tanto que en la terna del rock el artista favorito fue Machine Gun Kelly; por su parte, Cardi B se impuso como mejor “canción favorita de hip-hop” por “Up”. Ante el impacto de las redes sociales, los AMA’s 2021 premiaron a Megan Thee Stallion por su sencillo “Body”, al coronarse en la terna de “Trending song” al ser el más utilizado en TikTok.

La tan esperada “Batalla de Boston” finalmente llegó al escenario de los AMA’s con la presentación de los íconos de los años 80: “New Kids on The Block”, quienes dieron inicio al duelo con “You Got It” y así dar paso a la banda “New Edition” con temas como “Candy Girl”; ambas agrupaciones estarán en gira durante 2022 en Estados Unidos con invitados especiales.

Ante las grandes expectativas por los fans, quienes son los encargados de votar por los ganadores de cada categoría, la noche cerró galardonando al “Artista del Año” en Estados Unidos, siendo la boyband BTS la que acaparó el premio más esperado de la noche; en su agradecimiento, la agrupación coreana celebró el camino y esfuerzo que el proyecto ha logrado para tener el apoyo de sus fans “army”. En esta edición 2021, BTS rompió con la racha de premios que Taylor Swift había obtenido desde 2018 al liderar de forma ininterrumpida esta categoría.

Para “Nuevo Artista del Año”, los AMA’s optaron por la cantautora debutante en solista, Olivia Rodrigo, quien ha forjado carrera en proyectos globales de Disney como “High School Musical”.

