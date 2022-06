Amber Heard vs Johnny Depp: Ashley Benson y Bryan Adams celebran triunfo del actor

Este miércoles 1 de junio se dio el veredicto final sobre el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, donde el actor ganó por votación unánime, por esta la razón la actriz tendrá que indemnizarlo con 15 millones de dólares, que serán dividido en dos, 10 mdd por daños compensatorios y 5 mdd más por daños punitivos.

Tras darse a conocer el resultado final varios famosos y famosos dieron su opinión, algunos de ellos estuvieron del lado del protagonista de "Piratas del Caribe", mientras muy pocos a favor de la actriz de "Aquaman".

Amber acudió a la sala tribunal para escuchar el veredicto final sobre el juicio, sin embargo Depp fue el que se ausentó, ya que el fin de semana estuvo en un concierto del guitarrista Jeff Beck en Reino Unido, en el cual estuvo participando, sin embargo no impidió que se pronunciara tras saber el resultado.

¿Qué famosas y famosos apoyan a Johnny Depp?

Inundada de mensajes de apoyo de seguidores del actor, algunas famosas y famosos decidieron pronunciarse en apoyo del actor. Uno de ellos fue el cantante Bryan Adams, quien se limitó a usar un par de emoticones para demostrar su conformidad con la decisión del jurado.

La actriz Ashley Benson también hizo pública su alegría, al postear la palabra "Sí" acompañada de varios corazones.

Brandon Thomas Lee, hijo de Pamela Anderson y Tommy Lee fue otro de los personajes que mostró su solidaridad a Depp. Laurie Holdenm, del reparto de "The Walkin Dead". no se limitó a compartir un par de emoticones, sino que externó su postural asegurar que, esta tarde, se había hecho justicia, pues el veredicto del jurado demostrada que "el abuso no tiene género y los hechos sí importan".

¿Quién en contra?

Pero si bien, son más las muestras de apoyo que los señalamientos contra el actor, hay quienes lamentan la resolución a la que se llegó este miércoles, como es el caso de Meghan McCain, una influyente columnista y personalidad de la televisión estadounidense, quien aseguró que lo que ocurrió fue una "sentencia de muerte" al movimiento #MeToo, que desde el 2017 se ha dedicado a denunciar el abuso y acoso sexual de perpetradores protegidos por su posición de poder en diversas esferas.

MF