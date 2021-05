Amazon va por MGM Studios; sería dueño de “James Bond”

El gigante de ventas por internet pagará 8.450 millones de dólares por el estudio responsable de exitosas producciones como “James Bond”, “Legally Blonde” y el programa “Shark Tank”.

Esta adquisición formaría parte de una reciente serie de acuerdos empresariales que buscan hacerle la competencia a otros gigantes, como Netflix y a Disney+.

Cabe señalar que Amazon no divulga cuántos espectadores tiene su servicio Prime Video, pero más de 200 millones de personas tienen acceso a él ya que tienen el servicio Prime, que les confiere envíos más rápidos y otros beneficios.

Además de Prime Video, Amazon también tiene un servicio gratis de streaming llamado IMDb TV, donde obtiene ingresos por medio de la publicidad. La adquisición de MGM le dará a Amazon acceso a más contenidos, películas y personajes como “Rocky”, “RoboCop” y la “Pantera Rosa”. También obtendrá el canal de cable Epix, actualmente propiedad de MGM.

Famoso por su logo de un león rugiente, MGM es uno de los estudios cinematográficos más antiguos de Hollywood, fundado en 1924, en la época del cine mudo. Posee un largo inventario de clásicos del cine como “Cantando bajo la lluvia. En años más recientes ha producido reality shows como: “Shark Tank” y “The Real Housewives of Beverly Hills”; así como las películas de “James Bond: No Time to Die” y la cinta biográfica sobre Aretha Franklin llamada “Respect”.

Amazon ya cuenta con su propio estudio cinematográfico pero los resultados han sido mixtos. Dos de sus shows -“The Marvelous Mrs. Maisel” y “Fleabag”- triunfaron en el premio Emmy, pero muchas de sus películas no han resultado populares.

El año que viene ofrecerá por streaming “Thursday Night Football” y está produciendo una serie basada en “The Lord of the Rings”, cuya primera temporada, se dice, costó 450 millones de dólares.

El acuerdo, que aún debe ser aprobado por las juntas respectivas, aumentará el tamaño de Amazon, que ya es una de las compañías más poderosas y valiosas del mundo.

MQ