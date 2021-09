Amazon Studios anunció el nuevo acuerdo que ha firmado con el nominado al premio Óscar y ganador del Emmy, Eddie Murphy, en el que el reconocido actor dentro de la comedia, protagonizará en exclusiva tres películas de Amazon Studios, a la par que también desarrollará proyectos originales de cine para Amazon Prime Video y Amazon Studios.

El acuerdo formaliza la relación de Murphy con Amazon Studios después del éxito de "Un príncipe en Nueva York 2", que en su estreno –el pasado 5 de marzo- se posicionó en Amazon Prime Video como la comedia top más streameada durante su fin de semana de lanzamiento.

"Eddie es una leyenda frente y detrás de la cámara. Con una genialidad innegable para la comedia y el drama, él consistentemente brinda historias y personajes entretenidos y originales al público alrededor del mundo. No podríamos estar más emocionados en ayudar a continuar esta tradición y dar la bienvenida a Eddie a la familia Amazon", dijo Jennifer Salke, titular de Amazon Studios.

Siendo un artista taquillero y excepcional, Murphy está en una lista muy corta de actores quienes han estelarizado múltiples películas que recaudaron 100 millones de dólares en las últimas tres décadas, desde "Beverly Hills Cop" hasta "Daddy Day Care".

Recientemente interpretó a la legendaria personalidad de la comedia alternativa, "Rudy Ray Moore" en "Dolemite is my name" en Netflix, una interpretación que fue aclamada por la crítica, así como una nominación al Globo de Oro por Mejor Actor en una Película Musical o Comedia y una nominación a Mejor Actor de la Critics Choice Association.

Adicionalmente, recibió un Emmy por Mejor Actor en una serie de comedia por su regreso a su comedia alma mater, "Saturday Night Live". Ahora, Murphy va a producir y a estelarizar "Beverly Hills Cop 4" de Netflix, con Jonah Hill, en una comedia dirigida por Kenya Barris.

Previamente, Murphy recibió excelentes reseñas y reconocimiento de la crítica por su interpretación de James "Thunder" Early en la película de DreamWorks, "Dreamgirls", un papel que lo hizo acreedor a un Globo de Oro, a premios de la Screen Actors Guild y la Broadcast Film Critics Association por Mejor Actor de Reparto en una película, así como su primera nominación al Óscar en la misma categoría. Actualmente, Murphy es representado por WME, ML Management, Rogers

JL