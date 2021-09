Alicia Villarreal adelanta haber elegido productora para su bioserie

Luego de estar "alejada" de los reflectores, Alicia Villarreal salió al encuentro con la prensa y reveló que ya está enfocada en contar su historia de vida en una bioserie.

Ante las cámaras y micrófonos, la cantante de éxitos como "Te quedó grande la yegua", "Insensible a ti" y "Te aprovechas", explicó que ella no esconderá nada de lo que ha vivido dentro del espectáculo y en su vida personal.

La "Güerita consentida" como así le dicen, explicó que se encuentra en pláticas con dos empresas para que muestren su vida, pero a ambas les pidió que retraten de manera fidedigna lo que ella ha vivido y de manera real lo que ha conseguido dentro de la industria musical, la cual está dominada por los hombres.

"Tengo dos opciones y ya me decidí por una, pero yo quisiera que mostraran a esa Alicia Villarreal que ustedes conocen, tampoco que digan '¡ay, pobrecita güera!' porque pobrecita no tengo nada, me conocen, he trabajado mucho, me he esforzado en una industria que es de hombres, en la que me han hecho a un lado y en la que me he ido por gusto porque no quiero batallar y porque ya no quiero ponerle más que los de más, sino que me he mantenido gracias a un público que ha sido muy fiel, un público que no me olvida y un público que me exige que regresar y en eso estoy", explicó.

La excantante del grupo Límite también aseguró que se encuentra en estos momentos escribiendo mucho y que la han estado entrevistando mucho el personal de la productora que ya escogió para llevar a buen puerto su bioserie y para que sus fans y los que no la conocen también pueda ver lo que ha sido la vida de Alicia Villarreal antes y después de la agrupación de música regional mexicana que la lanzó a la fama.

Y ante la pregunta de la que actriz prefiere que la encarne en dicha producción, sin dudarlo propuso a su hija Melenie Carmona Villarreal, fruto de la relación que tuvo con el actor Arturo Carmona y quien sin duda es su vivo retrato.

"Hay algunas propuestas de actrices y bueno, a mí me encantaría que fuera mi hija. Mi hija también ha tomado sus cursos dramáticos (de actuación) y todo eso, pero no sé. La verdad también tengo otra opción y que me encantaría mucho que es con Angelique (Boyer)", explicó.

Rompe el silencio sobre el abuso de su hija

Como era de esperarse, el tema sobre el abuso sexual que sufrió su hija Melenie con un familiar, la cantante de "Te aprovechas" y "El príncipe" comentó que habló con ella.

"Hice lo que hace todas las mamás, cuidar a nuestros hijos, hablar con ellos, que la vida sigue y que no pasó nada, porque la verdad no pasó nada y estoy la verdad orgullosa de mi niña, que es una niña, preciosa, bien educada, es sana, noble y trabajadora", aseguró.

Graba dueto con Melenie

En cuanto a su carrera músical, Villarreral está lista para lanzar su nuevo disco en donde hizo un dueto con su hija.

"Por la pandemia no hemos lanzado el disco y yo quisiera tener la oportunidad de hacer este lanzamiento a lo grande, como se ha planeado. No he querido soltar las canciones, pero estoy muy tentada de hacerlo, una que otra", finalizó.

Sigue leyendo…

