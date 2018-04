Alicia Machado afirma que Donald Trump le hizo propuestas indebidas

La ex reina de belleza afirmó que se convirtió en el "conejillo de Indias" de Trump, cuando era el dueño la Organización Miss Universo, tras su coronación en 1996.

"No, lo conozco como persona. Creo que eso es peor"

"Había muchas situaciones con él de las que nunca he hablado", comentó la ex modelo en entrevista para un programa de televisión, en el que aseguró que el mandatario sí le hizo propuestas indebidas.

"Bueno, sí", dijo Machado, aunque afirmó que no tuvo relaciones sexuales con él.

Cuando se le preguntó si conocía íntimamente a Trump, la ex modelo no dudó en responder con "su verdad".

"No, lo conozco como persona. Creo que eso es peor", expresó. "A menudo puedes dormir con alguien que no conoces. No fue el caso conmigo. Nunca tuve sexo con él".

AC