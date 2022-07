Alfredo Adame: El actor comparece tras denuncia de la madre de Gustavo Adolfo Infante (VIDEO)

Este lunes 18 de julio, Alfredo Adame compadeció ante un juez, luego de que la madre del conductor Gustavo Adolfo Infante denunció al actor por violencia mediática y de género.

Adame habló ante las cámaras sobre la demanda en su contra dejando en claro que no tiene ninguna preocupación, además de mencionar que él acudió para hablar de lo que se le está acusando.

"Yo vengo a comparecer al respecto a la denuncia que presentó la mamá de este pseudo periodista, no tiene cédula profesional. No tenemos ningún miedo, no tengo ninguna preocupación, no tenemos absolutamente nada que nos ponga en un estado de alerta o de algo así; nada, aquí estoy para responder de lo que se me acusa", dijo el actor.

De nueva cuenta, el actor volvió a atacar al conductor Adolfo Infante, ahora lo acusó de ser un cobarde y esconderse en las faldas de su madre, ya que asegura que le puso varias demandas en su contra por lavado de dinero, extorsión, entre otras.

"Además es un cobarde porque se escuda en las faldas de la mamá. Él me presentó una serie de denuncias, bueno una denuncia en la Fiscalía especializada en protección de periodistas donde me acusa de lavado de dinero, de extorsión, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, nexos con el narcotráfico... Lo desestimaron", dijo el actor.

#Chismorreo | Alfredo Adame @_alfredoadame acude a la fiscalía a comparecer, por denuncia en su contra

.

.

No te pierdas el Chismorreo a las 3:30pm por #Canal6 pic.twitter.com/uRaX55ByKJ — Chismorreo (@ChismorreoTv) July 18, 2022

¿Por qué razón fue demandado Alfredo Adame?

Hace unos meses, Alfredo Adame tuvo una entrevista en el programa "El Gordo y la Flaca", donde dijo que la madre de Gustavo Infante era una "bruja negra", pero no fue todo, pues contó algunas de las supuestas prácticas que ella realizaba años atrás.

"La mamá era bruja negra, la mamá les daba peyote y les daba hongos en una pocilga donde vivían, y donde la hermana te pasaba el huevo negro y en lo que los otros estaban en su viaje, este mequetrefe les sacaba dinero de la cartera y todo el rollo, y tengo quien lo cuente", dijo Adame.

Adame agregó que él solo contó lo que le habían dicho y que a pesar de que ella ya es mayor de edad no le quita que haya sido una bruja.

"Entonces, yo sólo conté lo que me dijeron y que tenga 85 años no le quita que haya sido bruja negra y que haya robado gente, y que haya sido lo otro que fue. El que tiene un pasado negro no soy yo”, agregó.

Hasta el momento el caso legal no se ha resuelto, por lo que tendremos que esperar para conocer en que termina este caso.

MF