Alex quiere ser más que “el heredero” de la Dinastía Fernández

Con sentimientos encontrados, pues su abuelo, Vicente Fernández, está hospitalizado por una intervención en las cervicales, Alex Fernández comparte en entrevista con EL INFORMADOR que está buscando forjar su propio nombre en la industria y revolucionar la música ranchera, prueba de ello es el lanzamiento del sencillo “Buscando el Olvido”, el cual fusiona las guitarras sierreñas, el acordeón y las tubas con el mariachi.

“Buscando el Olvido” es un tema que trabajó bajo la batuta de Edén Muñoz de Calibre 50, al cual califica con un gran amigo de la familia, “tuvimos muy buena química, aportamos cada quien cosas y salió una fusión bastante interesante”.

—¿Cómo ha sido el reto de innovar haciendo música sin romper la tradición del regional mexicano?

—Ha sido un gran reto, hemos cuidado mucho los detalles de no perder la esencia de lo mexicano, nos hemos divertido; mi idea desde que comencé es revolucionar el mariachi; para este tema nos fuimos a los extremos, porque Edén es norteño… Pero esto no quiere decir que yo me cambiaré de género como tal.

—Platícanos sobre la mancuerna que hiciste con el productor Edén Muñoz.

—La mancuerna fue algo espectacular, yo ya lo conocía por las redes, pero ahora que convivimos conectamos; es un genio musical, es creativo y muy buen director: me dijo desde cómo interpretar hasta algunos modismos.

—¿Cómo fue la filmación del video en “La Occidental”, cantina de larga historia en Guadalajara?

—Ha sido uno de los videos en los que más me he divertido, porque todo fue muy natural, casi nada fue actuado… El director me dijo: “tráete a algunos de tus amigos, invítalos, se vienen a la cantina, cotorrean y hace su rollo y yo los grabo”… Entonces todo fue una fiesta normal.

—¿Qué compromiso sientes cuando el público te llama “El Heredero” de la Dinastía Fernández?

—Es una gran responsabilidad y es un apodo que a mí me gusta… Obviamente estoy orgulloso de dónde vengo y de mi abuelo y mi papá, pues ellos son unas indiscutibles leyendas; sin embargo, justo en este momento lo que estamos intentando hacer y, sé que es complicado deshacerte de un apodo, pero estamos tratando de despegarnos un poco de ese apodo, no porque no me guste sino porque queremos separar un poco lo que es Alex Fernández de lo que es toda la familia, porque al decir “el heredero” es como decir que vengo en paquete… Y pues vamos a ver si nos generamos otro apodo y eso del “heredero” dejarlo un poco atrás.

—¿Cuál sería la canción de tu abuelo, Vicente Fernández, que sientas que ha marcado tu vida?

—Que sea de la autoría de mi abuelo, pues “Las llaves de mi alma”… Pero de las que interpreta, pues hay muchas canciones que me gustan de él; de hecho, las canto en mis conciertos y pues son las clásicas: “El rey”, “Volver volver”, “Mujeres divinas”, “Mi querido viejo”… Son muchas.

—¿Para cuándo el nuevo disco?

—La nueva producción ya saldrá en tres meses, aún no tenemos todo claro por la pandemia, pero por lo regular sacaremos tres sencillos y ya de ahí mediremos los tiempos para sacar el disco completo, pero yo estimo que máximo será entre tres o cuatro meses.

—¿Qué podrá esperar el público de tu nuevo material?

—En esta producción podrán ver un poco de todo, pero sobre todo la revolución que estamos haciendo con el mariachi, que como ya mencioné estoy trabajando con Edén Muñoz. Él ya ha metido mucho del norte, pero buscaremos que sea un disco muy balanceado, con temas de fiesta, canciones románticas, de desamor… De hecho, ahí tengo una que es una sorpresa y que espero poder meter en el disco, voy a pelear para poder incluirla.

—¿De dónde nace tu inspiración para cantar y subir a los escenarios?

—Cantar me ha gustado desde chiquito… Siempre fue mi pasión un poco escondida, porque siempre fui muy tímido y no me gustaba que en las fiestas me pusieran a cantar, pero después mi abuelo me escuchó cantar en su rancho y él fue el que me dio los ánimos, fue el que me dijo que me quería lanzar de cantante, que me quería manejar; entonces, de ahí me agarré y comencé a trabajar con él y aquí estamos (sonríe, mientras se frota las manos).

—Cuéntanos un poco de la preparación que has tenido para “Hecho en México Us Tour” con tu papá, Alejandro Fernández.

—Va ser espectacular, lo venimos planeando desde hace un año y tuvimos que posponer la gira por el tema de la pandemia, pero ya empezamos en septiembre… Me estoy preparando como nunca, estamos planeando la dinámica, obviamente vamos a cantar juntos… Va a ser una gran experiencia independientemente de lo profesional, porque en lo personal será increíble, ya que es mi primera gira y será con mi papá.

—¿Y cuándo viene la gira para Alex como solista? ¿Cuáles son tus planes a corto plazo?

—Esos planes se darán ya después de hacer la gira con mi papá; por lo pronto ya tenemos varias propuestas de presentaciones, pero va a depender de la pandemia, de cómo se esté manejando todo y una vez que se reactive y estemos todos al 100, ahí ya tendremos mi gira en individual.

