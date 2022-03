El pasado 17 de marzo, la conductora Adela Micha revivió en su programa un video donde se ve al youtuber de viajes Alex Tienda, actuando en el programa "Caso cerrado".

En el extracto, Alex Tienda interpreta a un hombre que demanda a su supuesta esposa por contagiarle una enfermedad y por tener "sexo vegetariano".

En el programa "La Saga", los conductores, junto a Micha, se rieron del video e hicieron comentarios como "'De caso cerrado' a Ucrania y Afganistán".

Ante las burlas, Alex Tienda no se quedó callado y recurrió a sus redes sociales para contestarle a Adela Micha.

"Veo que el haberte negado la entrevista (por tu mal trato en la entrevista anterior) te orilló a buscar en mi pasado para reírte de mi trabajo", fue el mensaje que escribió Tienda.

El youtuber recordó que en 2014 hizo un video en el que explicaba cómo es que llegó a participar en el programa, en el que personas actúan casos que sucedieron en la vida real, destacó.

Tienda le compartió el video a Adela Micha, en caso de que "necesite más contenido".

"Ya todos nos reímos de aquello en su tiempo, pero seguro a ti te servirá", remató Tienda.

A finales del pasado mes de febrero, Alex Tienda se encontraba en Ucrania, por lo que documentó cómo inició la invasión rusa. Por su contenido, medios de comunicación recurrieron a él, para que compartiera información sobre lo que sucedía en aquel país.

Sin embargo, también causó una ola de críticas de usuarios de redes sociales, pues le señalaban al creador de contenido que él no era periodista. Ante los comentarios, Tienda ha declarado que no se asume como periodista ni corresponsal y que ese hecho no le causa problema.

OF