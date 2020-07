Alex Lora prepara canción dedicada a los muertos por Covid-19

Alex Lora dio a conocer que pronto dará a estrenará una canción que está dedicada a las personas que fallecieron a causa del COVID-19.

En una entrevista para el programa "Hablemos sobre el COVID-19" en Perú, el líder del Tri y su esposa Chela fueron los invitados de la última emisión del show, donde mencionaron que el tema es para las personas que perdieron a un familiar.

"La tristeza de todos los que se nos han adelantado por esta situación me hizo inventar esta rola dedicada, precisamente, para los amigos que están en el cielo".

El músico mexicano no dio más detalles del tema, pero adelantó una parte y se animó a cantar. "Hoy me quisiera encontrar a todos los amigos que un día conocí, a los que ya no están aquí conmigo, con todos mis amigos hoy quisiera yo estar", es un fragmento de la canción.

La pareja comentó que sienten un cariño especial por Perú, ya que es uno de los lugares que más han visitado y fue ahí donde renovaron sus votos de su aniversario 20. "Perú es nuestro segundo hogar...Hemos estado rocanroleando durante 30 años en el Perú".

Los intérpretes de "Pobre Soñador" dedicaron unas palabras de apoyo a sus seguidores de aquel país.

"A todas las familias, que estén unidas porque se nos presentaron tiempos difíciles como nunca en la vida. La vida cambió a todos, nos fue una prueba que Dios nos puso, ha sido una prueba de resistencia".

La pareja se mostró feliz de recordar que el próximo 25 de julio cumplirán 40 años de casados.

jb