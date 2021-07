Alex Fernández vive un reto actoral en “Agotados”

Alex Fernández regresa a Guadalajara para presentar “Agotados”, en el Teatro Galerías (22 de julio, 20:00 horas). Dirigida por Joserra Zúñiga e inspirada en la obra de Becky Mode y Mark Setlock, la participación de Alex como actor principal se demoró por la pandemia: “Joserra me invitó a ver la obra con Alan Estrada (en la CDMX) y me invitó a formar parte del elenco alternante de la obra. Desgraciadamente el año se complicó por obvias razones año y medio”, comenta en entrevista con EL INFORMADOR.

Uno de los retos a los que se enfrenta en esta pieza es a interpretar a 38 personajes: “Cada personaje tiene una razón de ser, son muy divertidos. Hay unos que sí van moviendo el drama en la historia. Es una muestra de personajes que he visto en la vida, con los que me he topado trabajar como personajes. Me da emoción y nostalgia la obra, de alguna manera poética es el camino que yo he recorrido”.

Para los espectadores será interesante ver al actor en este contexto: “Es un actor en escena interpretando a 38 personajes, es un reto a la memoria, es un monstruo escénico. Van a ver mucho de lo que hago, es lo bonito de la obra: si bien tiene un texto el formato es muy libre. Da para que imprimamos parte de nosotros y del personaje”. La trama de “Agotados” presenta a un actor en ascenso que trabaja en un restaurante: “Tiene mucho esta narrativa que todos hemos vivido: querer hacer algo más en la vida, conecta con el público en distintos niveles”.

En concordancia con el título de la pieza, la exigencia física y mental para el actor es mucha: “Es bastante ‘agotadora’ la función, pero he aprendido después de todas las funciones a estresarme menos, a disfrutarlo, a manejar la energía. Muchas veces hago stand up que duran dos horas, y no acabo así de agotado. Es un esfuerzo mental fuerte, pero que disfruto mucho”.

Además de alternar con Alan, la obra también ha sido interpretada por Chumel Torres, con cada intérprete imprimiendo su propia personalidad. Igualmente, al ser teatro “Cada función es única. Tiene cierta libertad el formato. Yo la vi con Alan, no la he visto con Chumel. Alan es un actor entrenado en teatro, en comedia musical”.

Para el standupero y actor, volver al teatro es esencial para reactivar la economía: “Creo que es muy importante revivir el teatro. Yo vengo de hacer stand up, a veces en teatros: se vive muy distinto estar en un teatro para hacer stand up o para hacer una obra. En el teatro se entiende muy bien el equipo, esta cosa tan noble y entretenida que es el teatro. Estando en el Teatro Aldama vemos gente que lleva 30 o 40 años trabajando allí, con todo tipo de historias y anécdotas. Es un gremio muy marginado, no tiene el apoyo que se merece, cuando es una experiencia grandísima. Es momento de volver al teatro, hay quienes la han pasado muy mal”.

En el Teatro Galerías el aforo permitido será de 50 por ciento: “En la Ciudad de México estamos al 30%, como 300 personas en un teatro para mil personas. La gente está muy cómoda, se desinfecta, entran y salen con protocolo. Es raro tener el teatro con menos aforo, pero es mejor que no tener teatro. La gente va dispuesta, abierta a la experiencia”, finaliza.