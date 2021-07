Sammy Pérez tiene una ligera mejoría, comenta su representante

La decisión de intubar a Sammy debido a la mala condición de sus pulmones cuando llegó al hospital ha rendido unos pequeños pero positivos avances, comentó su representante Erick de Paz (Evolution Prod).

"Sigue intubado boca abajo y estará así por las próximas 72 horas, estas 24 horas se ha visto una pequeña evolución, pero sigue delicado, es de seguir esperando los próximos días, lo que nos ha informado es que sigue delicado pero estable y su oxigenación ha estado mejor".

Este martes, Eugenio Derbez hizo un video en el que comentó que, en efecto, ha estado en contacto con la familia y doctores de Sammy, no sólo por la cuestión de salud sino económica, pero que no había querido hablar al respecto debido a que desde su punto de vista, la ayuda no se publicita, sólo se da.

El Escorpión Dorado, quien en meses pasados lo invitó a uno de sus famosos paseos en auto, también le dedicó un mensaje en video, donde hablaba del gran cariño que le tiene la gente, y deseando su pronta recuperación.

INSTAGRAM/ @goldenescorpion

"Quiero darte la mejor de las vibras, un peluche en el estuche. Eres de los pocos invitados que el cien por ciento de la gente ha estado volcado contigo cuando he subido el video. La gente siempre tirándote buena onda, dándote el mejor de los cariños y sabes por qué, porque has sembrado un chingo de amor".

La noche de este lunes, la familia difundió el número de cuenta 4152313821246258 BBVA, a nombre de Jessica Lizbeth Pérez Reyes, para toda la gente que pueda apoyar a Sammy en esta situación.

MB