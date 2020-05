Alessandra y Mariana te pondrán a sudar

Las hermanas Alessandra Rosaldo y Mariana Sánchez son dos mujeres muy activas que desde antes de la cuarentena estaban realizando boot camp en las áreas públicas de Los Ángeles, pero como se atravesó la crisis sanitaria, ahora están haciendo las rutinas de entrenamiento físico desde la cuenta de Instagram @im_coaching.

“Empezamos el boot camp hace varios meses en Los Ángeles. Ha sido un movimiento increíble porque nos ha permitido crear una comunidad de muchísima gente latina que está en Estados Unidos buscando un espacio donde no solo hacen ejercicio; también, buscan sentirse identificados e incluidos. Cuando nos agarró la cuarentena nos vimos forzadas a quedarnos en casa y fue ahí cuando surgió la idea de hacer los lives por Instagram, en primera instancia para ofrecerlo a la gente que hacía el boot camp presencial, pero fue una sorpresa increíble (hacerlo de manera virtual), a mucha gente le encantó y el resto es historia, decidimos hacerlo todos los días y ha sido un fenómeno”, comenta en entrevista Mariana.

Reflexionan las hermanas que más allá de la actividad física este movimiento se ha vuelto muy emocional, porque las personas que participan y ellas mismas se han dado un respiro, se han conectado con sus cuerpos y se sienten aliviadas, porque se permiten olvidarse de la problemática actual y se apapachan mediante el ejercicio. El encierro deprime a muchas personas, las pone ansiosas y las hermanas esperan que con su granito de arena, puedan ser un vínculo para que quienes tengan el ánimo a la baja, encuentren un motivo más para salir adelante.

“Esto acaba siendo una terapia integral, porque independientemente de los beneficios físicos, que por supuesto son muchísimos, es conectarte con tu cuerpo y acaba siendo una terapia física, emocional, mental y espiritual, porque son 60 minutos que te regalas para ti, que son tu apapacho personal y al corazón. La verdad es que para quienes hemos tenido la fortuna de hacerlo constantemente, acaba siendo una satisfacción enorme, porque empiezas a ver los resultados en tu cuerpo, comienzas a sentirte más ágil y más capaz. Entonces, obviamente mejora tu estado de ánimo, estás más contento, eres más paciente y más tolerante con los hijos, con el marido, con la esposa… con quien sea que tengas en casa; es un círculo virtuoso que te lleva a estar cada vez mejor”, dice la actriz y cantante Alessandra.

Mariana, quien es una profesional del deporte desde hace 20 años, adelanta que están planeando hacer una plataforma donde puedan ofrecer clases “on demand” de diferentes duraciones y tipos, como con sillas, ligas, pared, y pelota, entre otros y con una membresía a un precio accesible.

Complicidad

Alessandra comparte que ella y sus hermanas siempre han sido muy unidas, pero ahora que Mariana es su vecina en Los Ángeles, la relación se ha hecho mucho más estrecha: “Mis padres nos inculcaron siempre amarnos profundamente, cuidarnos y respetarnos, esa semilla la sembraron profundamente en nuestros corazones, y efectivamente, tenemos una relación hermosa, así que no podríamos actuar en nuestras secciones porque se notaría frente a la pantallita en el celular”.

¿Qué es el boot camp?

Cuenta Mariana que el boot camp es entrenamiento funcional y esto significa entrenar con el peso de tu propio cuerpo. “Y yo es lo que más hago, más gozo y lo que mejores resultados me ha dado. Y queremos decirle a la gente que no necesita gran cosa, que no todos podemos acceder a la membresía de un gimnasio, que no todos tenemos el tiempo, pero que lo único que se necesita es salud y ganas”. Los lunes, miércoles y viernes a las 10:30 de la mañana, hora de Los Ángeles, que son las 12:30 en México, hacen el boot camp en Instagram Live y los domingos a las 08:30 que es las 10:30 en México, hacen también la transmisión.