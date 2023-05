Alejandro Sanz es uno de los cantantes de habla hispana más importantes y escuchados, el artista español que desde muy joven cautivo a millones de personas con sus primeras canciones como "Viviendo deprisa" y "Si tu me miras", y que desde ahí comenzó a crecer en la música profesional.

Se sabe que estar en el mundo de la música no es nada fácil pues requiere muchos sacrificios y estar en demasiadas ocasiones de gira, perdiéndote momentos importantes de la vida al lado de familia y amigos.

El intérprete de "Amiga Mía" ha llamado la atención en sus redes sociales luego de publicar un mensaje haciéndole saber a sus seguidores que se siente triste y cansado, además de mencionar que hay ocasiones que "A veces no quiero ni estar".

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", se lee en el comentario del cantante español.

El mensaje compartido en su cuenta de Facebook y Twitter fue publicado hace apenas unos minutos y ya cuenta con millones de reacciones y comentarios por parte de sus seguidores, además de varios famosos como cantantes y actores.

Alejandro Sanz comenzó su gira este 2023 arrancando en México en diferentes ciudades como la CDMX, Monterrey y Guadalajara, misma que continúa y termina hasta el mes de Octubre.

No es la primera vez que un cantante expresa sentir tristeza en el mundo de la música, pues en el año 2020 "Residente" lanzó un canción llamada "René", el nombre real del cantante, expresando cosas similares a las de Alejandro Sanz.

