Alejandro Fernández: Público asiste a realizarse pruebas COVID para concierto de "El Potrillo"

Tras darse a conocer que para poder ingresar a los próximos conciertos de Alejandro Fernández en el Auditorio Telmex, programados para este de fin de semana del 17 al 19 de diciembre, es necesario tramitar el FastPass que requiere que los asistentes compartan su certificado de vacunación o pruebas negativas de COVID-19 (con 72 horas de anticipación al show), el laboratorio asignado para Guadalajara afirmó estar realizando las pruebas a los interesados.

Durante la mañana de este jueves, ya hay presencia de público que acude, en este caso a las instalaciones del Laboratorio El Chopo (sucursal Pablo Neruda), para realizarse la prueba de antígenos o PCR, con un precio preferencial, como lo comentó Luis Fernando, fan de Alejandro Fernández, que desde las 08:00 horas llegó al laboratorio para realizarse su prueba, al compartir que al presentar problemas para descargar su certificado de vacunación, optó por realizarse la prueba de antígenos, aunque esto le implique pagar 500 pesos no contemplados al precio que destinó por su boleto para la primera fecha que "El Potrillo" ofrecerá este viernes 17 de diciembre en el Auditorio Telmex.

"Creo que es bueno, pero me encuentro con la sorpresa de que aquí —en el laboratorio— la atención sí ha estado muy lenta, pero creo que es una buena medida. Tengo desde las 08:30 -formado-, (la noticia) me llegó por un correo donde ya venía la manera en la que tenemos que ingresar, así me doy cuenta que necesito el certificado y una prueba, ya sea PCR o de antígenos. Yo estoy vacunado, pero no tengo aún el certificado, no me aparece aún, por eso vine a hacerme la prueba".

¡Tómalo en cuenta!

Los fans tendrán al acudir a los laboratorios autorizados y presentar el código especial de descuento. EL INFORMADOR / N. Gutiérrez

Luego de el Auditorio Telmex compartió en sus redes sociales información sobre el proceso para tramitar el FastPass para poder ingresar al concierto, usuarios manifestaron inconformidad al considerar que era poco el tiempo que se daba al público para realizar la prueba de COVID-19, otros preguntaron si podrían pedir el reembolso de sus boletos, por ejemplo.

Luis Fernando explicó que en su caso, compró dos boletos, para él y su esposa, sin embargo, a diferencia de su esposa que no tuvo ningún problema para tramitar su certificado de vacunación, él sí tendrá que pagar 500 pesos extra para ingresar al concierto de Alejandro Fernández, montó preferencial que los fans tendrán al acudir a los laboratorios autorizados y presentar el código especial de descuento, tanto en pruebas de antígenos o PCR.

"Es en una página de internet, te metes y eliges el Estado, la sucursal que ellos mismos autorizan, te dan un código para tener un precio especial —para la prueba en laboratorio— yo así lo hice y te mandan un correo con la confirmación de la cita (...) dentro de todo, de cómo nos sentimos, creo que por ese lado sí hay una inconformidad, porque es incrementar el costo de la asistencia al concierto", explicó Luis Fernando al referirse a la web: ocesafastpassalejandrofernandez.creamedic.com.mx.

Al solicitar más información al laboratorio para conocer cómo están llevando la dinámica, personal que permite el ingreso a la sucursal, informó que estarán recibiendo a los interesados durante los horarios habituales del laboratorio.

AC