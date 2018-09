Alejandra Oraa te comparte sus “Destinos”

Pasión y trabajo de la mano. La vida de Alejandra Oraa, periodista de CNN en Español, ha sumado miles de millas de viaje desde que comenzó sus andanzas con el programa “Destinos”, que este 6 de octubre estrenará un episodio enfocado en la Ciudad de México.

En entrevista con este medio, Alejandra explica que “aunque he tenido la oportunidad de visitar por cuestiones de trabajo México en muchas ocasiones, siempre encuentro algo nuevo y encantador. Y por cuestiones de vacaciones he estado en Riviera Maya y en Acapulco. Me encanta conocer cada espacio de este país”.

Su regreso a nuestro país es para adentrarse a la Ciudad de México y retratar sus costumbres y tradiciones, especialmente enfocado a los lugares de consumo y hábitos que tienen los integrantes de la llamada comunidad “Millenial”.

Oraa apunta que “Destinos” (dos veces ganador del Emmy), en muchos sentidos, también es una experiencia de descubrimiento, pues a ella le gusta “contar historias. Me considero desde siempre una mujer curiosa, convencida de que todos tenemos una historia por contar”.

Sobre el enfoque “Millenial” que tiene el programa, la venezolana apunta que “yo me considero parte de esta generación, una que de acuerdo a investigaciones es la que más ha viajado en la historia, que no tiene miedo a conocer personas en el camino. Somos gente abierta a lo que el mundo tiene para nosotros, y sin miedo para encontrar cosas sorprendentes”.

El lado secreto de la capital

El programa dedicado a la Ciudad de México se emitirá este 6 de octubre a través de CNN en español. Dentro de su contenido se incluirán tendencias que ofrecen los hostales en el antiguo Distrito Federal, así como un enfoque en la manera en que el teléfono inteligente ayuda a los viajeros a articular su agenda.

Oraa asegura que en México siempre se ha sentido en casa, una relación que con el paso de los años no ha dejado de crecer. “Los mexicanos son personas muy cálidas y abiertas al turismo, entienden la importancia de abrirse como país al mundo”.

“Tuvimos oportunidad de hacer algo que no habíamos hecho en CNN en Español, por ejemplo, fuimos a un laberinto que está en el Ajusco, que parece sacado de un cuento de hadas. También, nos adentramos en el fenómeno de la ‘fridomanía’ y los rooftops más delicioso de la capital, con su cerveza artesanal y propuestas únicas”, remata.



Mucho viaje, pero, ¿el descanso?

Este año ha estado plagado de trayectos por América Latina para Alejandra, especialmente por cuestiones laborales. Pero, ¿a dónde va la conductora cuanto tiene tiempo libre?

“Me mudé de Atlanta a Miami este año. Hicimos un par de shows en Paraguay y Perú. No sé cuándo tenga vacaciones, pero si es probable que para variar, me quede en casa, eso me hace falta (risas)”.