Alejandra Azcárate y sus reglas para ligar

El amor es confianza a ciegas y la presentadora colombiana Alejandra Azcárate lo demuestra a través del programa “¿Hay que ver para querer?” que se proyecta cada lunes a las 22:00 horas por la señal E! Entertainment. El show de citas de 13 episodios propone que sus participantes se conozcan y luego decidan si entre ambos surge una chispa de romance.

“Estoy muy contenta y con mucha ilusión, entusiasmadísima porque arrancamos el lunes (pasado) y así será toda la temporada en ese horario, los lunes a las 22:00 horas por E! Entertainment. La lección más grande que puede dejar el programa es no quedarnos simplemente en el hecho de entretener de una manera insulsa, sino cuestionarnos, porque todos los seres humanos a mayor o menor escala, emitimos juicios de valor sobre las personas de acuerdo a cómo se ven”, dice en entrevista Alejandra.

“Aquí rompemos ese esquema y la parte estética no tiene ninguna relevancia, hay como una reorganización de la escala de valores justamente de apreciar a las personas por lo que son, por sus valores, su entorno y su manera de pensar, su ámbito laboral, su historial emocional y en última instancia, la fachada”.

La mecánica del amor

En cada uno de los episodios una chica tendrá la oportunidad de conocer el mundo y la vida cotidiana de tres varones quienes, por medio de una cámara que llevan en el pecho, podrán conversar con ella, mostrarle sus actividades diarias, sus hobbies, e incluso su familia y amigos, pero ella nunca podrá verlos.

En una segunda fase y después de compartir un día entero, la participante tendrá que tomar una decisión basada sólo en lo que le diga su corazón, y elegirá a uno de ellos, para luego descubrir, cuando los vea, si hay que ver para querer.

“Con la participante protagonista habrá mucha complicidad, porque finalmente yo llego ahí a ser su amiga, esa persona que la está apoyando y que quizá se atreve a preguntar lo que ella no es capaz, a guiarla a la hora de tomar una decisión, sin tener una influencia extrema porque ella actúa bajo su libre albedrio, por supuesto. Y frente a los chicos soy un poco sangrona, pero en el sentido positivo, porque les pregunto impertinencias, los pongo en aprietos, los pongo a hacer pruebas, que realmente nos den lo mejor para seducir a mi chica que yo la tengo que proteger”.

Oportunidad en México

Esta es la primera vez que Alejandra trabaja en un proyecto que se realiza en México, le interesaba mucho desarrollar su carrera en nuestro país y se ha quedado muy contenta sobre los resultados que ha obtenido, sin embargo, no sabe qué más pueda darse, por el momento disfruta esta oportunidad que le otorga E! Entertainment.

“Sí había soñado con hacer un proyecto televisivo donde la base fuera México, yo quería llegar al país y abrir esta plaza y creo que me lo merezco, porque he trabajado muy duro, he sido muy disciplinada, he tratado de construir una impronta muy rigurosa de autenticidad y creo que eso es lo que me ha traído hasta este punto”.

Un poco sobre ella

Además de presentadora, Azcárate también es modelo, locutora, comediante y actriz. Ha participado en proyectos como “Viña del Mar”, obteniendo una Gaviota de plata y una de oro por la presentación de su stand up comedy.