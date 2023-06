Alan Arkin (1934-2023) fue un artista completo, no sólo por sus reconocidos logros como actor de cine y televisión, sin embargo a nivel internacional no se habla mucho de su carrera como realizador de cortometrajes, como actor de teatro, como el músico destacado que inició su trayectoria cuando nace el rock’n roll o el escritor que consiguió un éxito inesperado en todas los géneros en que incursionó; a eso se suman sus reconocimientos y una vida personal que vale conocer. He aquí una somera cronología de su vida y carrera.

El actor, director y músico estadunidense Alan Arkin nació en Brooklyn, Nueva York (Estados Unidos), en el seno de una familia de inmigrantes judíos ucranianos, el 24 de marzo de 1934.

(Estados Unidos), en el seno de una familia de inmigrantes judíos ucranianos, En 1945, se mudó junto a su familia a Los Ángeles (California) . Desde un año antes de esa mudanza, comenzó a tomar clases de actuación , por lo que a lo largo de su adolescencia fue parte de varias Academias de Drama.

. Desde un año antes de esa mudanza, , por lo que a lo largo de su adolescencia fue parte de varias Academias de Drama. Durante la década de los cincuenta participó en diversos grupos musicales de folk pop , entre los que sobresalieron The Tarriers y The Baby Sitters.

, entre los que sobresalieron En 1955 se casó con Jeremy Yaffe, de quien se divorció en 1960 (tuvo 2 hijos).

Ganó un premio Tony en 1963 , por su papel en la obra teatral “Enter Laughing”, de Carl Reiner.

, de Carl Reiner. En 1964 se casó con Barbara Dana (tuvo un hijo), de quien se divorció en los noventa.

Debutó en el cine en 1966, con la película “The russians are coming, the russians are coming” , de Norman Jewison, gracias a la cual lo nominaron al Premio Oscar por mejor actor y al Globo de Oro en la misma categoría.

, de Norman Jewison, gracias a la cual En 1968, obtuvo su segunda nominación al Premio Oscar , gracias a su actuación en la película “El corazón es un cazador solitario”, basada en la novela homónima de Carson McCullers.

, gracias a su actuación en la película “El corazón es un cazador solitario”, basada en la novela homónima de Carson McCullers. En 1970, protagonizó “Trampa 22”, adaptación de la novela homónima de Joseph Heller que dirigió Mike Nichols.

TAMBIÉN LEE: Esta es la inolvidable filmografía de Alan Arkin

En 1990, trabajó en “Edward Scissorhands”, bajo la dirección de Tim Burton y al lado de Johnny Depp y Winona Ryder.

En 1996 se casó de nuevo, con la psicoterapeuta Suzanne Newlander.

En 2006, ganó por fin su primer y único Premio Oscar como actor de reparto, gracias a su papel en “Little Miss Sunshine” , cinta que también fue nominada a mejor película.

, cinta que también fue nominada a mejor película. En 2012, fue nominado de nuevo al Premio Oscar, como actor en un rol secundario, gracias a su trabajo en la cinta “Argo”, de Ben Affleck.

Desde 2018, compartió el rol protagónico con Michael Douglas en la teleserie de Netflix “El Método Kominsky” , que se transmitió hasta el año 2021.

, que se transmitió hasta el año 2021. En 2019 , se estrenó “Dumbo”, película de Disney donde actuó por segunda vez para Tim Burton .

, se estrenó película de Disney donde . Al margen de sus trabajos como músico, actor y director (sobre todo de cortometrajes), Alan Arkin también escribió ocho libros infantiles (y una novela para lectores en general).

(y una novela para lectores en general). Falleció el 29 de junio de 2023, a los 89 años de edad.

YC