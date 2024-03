A partir de hoy y durante los siguientes días hay una variedad de eventos para el entretenimiento de todos, como conciertos, comedia, obras de teatro, conciertos tributo, entre otros. Consulta la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style y elige el mejor para tu tiempo de esparcimiento y el de tu familia.

Mon Laferte se presentará en el Auditorio Telmex. AGENCIA EL UNIVERSAL.

Mon Laferte

La cantante, compositora, música y pintora chilena pisa de nuevo tierras tapatías para dar un concierto en el marco de su tour Autopoiética, en el que promociona su disco homónimo que contiene 14 temas bajo las premisas de la reinvención y la libertad creativa. Durante la presentación además se hará un repaso por ocho álbumes y muchas sorpresas más.

Auditorio Telmex.

20 de marzo, 20:30 hrs.

De $350 a $1,800. $2,400 VIP.

Babasónicos se presentará en el Teatro Diana. ESPECIAL/CORTESÍA.

Babasónicos

La icónica banda argentina de rock alternativo se presentará en el escenario tapatío para ofrecer un concierto, en el marco de su gira 2024 por México. Con más de 30 años de trayectoria, la icónica agrupación interpretará sus consolidados éxitos así como continúa con la promoción de Trinchera, su décimo tercer álbum de estudio que contiene 11 temas.

Teatro Diana.

15 de marzo, 21:00 hrs.

De $545 a $1,445.

Kevin Johansen + Liniers se presentarán en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. ESPECIAL/CONJUNTO SANTANDER DE ARTES ESCÉNICAS.

Kevin Johansen + Liniers

Kevin Johansen y Liniers regresan a Guadalajara dentro de su gira internacional para ofrecer un espectáculo único, en el que hacen un recorrido por sus canciones, mientras Liniers recrea dibujos. Un show único reconocido por la crítica, una original mezcla y mucho arte, en el que los asistentes disfrutarán de una velada inolvidable con música, arte, baile y humor inteligente.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

16 de marzo, 21:00 hrs.

De $500 a $1,100. +10% de cargo por servicio por boleto.

. ESPECIAL/CORTESÍA.

Westlife

La boyband más famosas de las décadas de los noventa y los 2000’s se presentará en Guadalajara con su gira The wild dreams tour, quienes interpretarán sus grandes éxitos en vivo como Swear it again, If I let you go, Uptown Girl, Hello my love, entre otros así como nuevas canciones pop de su reciente álbum. Sin duda, sus fans escucharán sus canciones favoritas así como algunas sorpresas como un popurrí de Abba.

Auditorio Telmex.

21 de marzo, 21:00 hrs.

De $500 a $3,250. $4,000 VIP.

Franco Escamilla llega con un nuevo espectáculo al Teatro Galerías. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Franco Escamilla

El comediante de stand up regresa al escenario jalisciense para ofrecer un nuevo espectáculo titulado 1, 2, 3, probando, en el que sin duda hará gala de su humor sarcástico y compartirá sus amenos chistes con sus seguidores tapatíos. Además de interactuar con el público y provocar más de una carcajada en más de una hora de show.

Teatro Galerías.

15 y 16 de marzo, 21:30 hrs.

$900 y $1,500.

Lucas se presentará en el Teatro Diana. ESPECIAL/CORTESÍA.

Lucas

La puesta en escena creada y dirigida por Odin Dupeyron regresa a la Perla Tapatía para brindar una función, en la que se interpretará una trama inesperada. Un reconocido artista plástico le renta una habitación de su penthouse a su mejor amiga, mientras un entrañable amigo pasa demasiado tiempo en el penthouse. Una noche sucede una inesperada situación que se convierte en un suceso fantástico que dará un vuelco a sus vidas y por el cual serán sometidos a la inspección de un lord y una asistente social. Para mayores de 13 años.

Teatro Diana.

16 de marzo, 19:00 hrs.

De $550 a $1,100.

El concierto Tres clásicos del rock ofrece una edición más en el Teatro Diana. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Tres clásicos del rock

Una edición más de este concierto se realiza en el recinto tapatío, donde cuatro bandas tributo hacen un homenaje al rock psicodélico de The Doors con Mojo Risin, pasando por el glam rock de Cardio hasta el pop rock de The Beatles con The Rockets. Si te encanta esta música, no debes perderte este show que se ha convertido en una tradición para los amantes del rock.

Teatro Diana.

17 de marzo, 18:00 hrs.

De $300 a $600.

Soda Infinito se presentará en el Teatro Diana. ESPECIAL/CORTESÍA.

Soda Infinito

De nueva cuenta este espectáculo se presentará en la ciudad, donde los espectadores disfrutarán la mejor experiencia de Soda Stereo y Gustavo Cerati. Este es un homenaje que abarca todas las épocas siendo fiel al sonido y concepto, con el toque personal que la banda latinoamericana brindó por cuatro décadas así como la obra solista de su líder.

Teatro Diana.

21 de marzo, 21:00 hrs.

De $300 a $700.

Catarsis: Una arte inconcluso es una puesta en escena que se presentará en Palcco. ESPECIAL/PROPIEDAD DE C-INTEGRA.

Catarsis: Una arte inconcluso

Es una puesta en escena original del maestro Desi, un proyecto cultural que fomenta la inclusión y valores familiares. A lo largo de la trama se narran las experiencias de padres de familia al recibir la noticia de que su bebé presenta una discapacidad. Una noche mágica llena de emociones que invita a reflexionar sobre dónde se busca la alegría y la felicidad. Participan 70 actores en escena, ocho artistas acróbatas, música en vivo, baile y una mezzosoprano.

Palcco.

19 de marzo, 19:00 hrs.

De $350 a $450.

The Amazing digital circus se presentará en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA.

The Amazing digital circus

La serie web animada independiente, creada por Gooseworx, bajo la producción de Glitch Productions se hace presente por primera vez en el escenario, por lo que visita Guadalajara para realizar una única función. Disfruta del asombroso circus digital al lado de los personajes Caine, Gangle, Zooble, Kinger, Ragatha, Jax, Kaufmo y Pomni, y acompáñalos en una singular aventura, con la que se divertirá toda la familia.

Teatro Galerías.

17 de marzo, 16:00 y 18:30 hrs.

$350, $400, $450 y $500.

Este domingo se realizará Magic Sunday en el Parque Agua Azul. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Magic Sunday

Es un bazar holístico, urbano, orgánico y artesanal, en el que se realizarán diferentes actividades relacionadas con el desarrollo humano, la música, el arte, el conocimiento espiritual, entre otros temas a través de la práctica del yoga, terapias, constelaciones, meditaciones y varias más. Disfruta de un día holístico, en el que también encontrarás medicina natural, ropa, marcas locales, charlas y talleres.

Parque Agua Azul.

17 de marzo, 09:00 hrs.

Entrada gratuita.

Otros Eventos

Durante los siguientes días se realizarán distintas presentaciones en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Dani Flow

Auditorio Telmex. 15 de marzo, 21:00 hrs. De $460 a $920.

Ningún lugar a donde ir

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 15 de marzo, 20:30 hrs. 16 de marzo, 19:00 hrs. $200. +10% de cargo por servicio por boleto.

OHIR: Canciones De Alma Mahler

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 16 de marzo, 19:30 hrs. De $180 a $230. +10% de cargo por servicio por boleto.

No Problem Fest

Con Paulino Monroy, Pit Moreno, Miray, Rodamundos, René Gon, Paulo Piña, Realms, entre otros. Foro Cuerda Cultura. 16 de marzo, 17:30 hrs. $300.

Future Islands

Guanamor Teatro Estudio. 16 de marzo, 21:00 hrs. De $ a $.

Young Miko

Auditorio Telmex. 17 de marzo, 19:00 hrs. De $460 a $1,200.

Sentido Project

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 21 de marzo, 21:00 hrs. $250 a $350. +10% de cargo por servicio por boleto.

