Adrián Uribe se encontró con Dios estando al borde de la muerte

A dos meses de salir del hospital luego de tres intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido, el comediante mexicano Adrián Uribe reveló que estando al borde de la muerte, se encontró con Dios.

"Tuve un encuentro con Dios, fue una cosa muy hermosa pese a lo fuerte que estaba viviendo. Van a decir que fueron los efectos de la anestesia y de todas las medicinas, pero sí tuve un encuentro muy lindo con él. Sé lo que viví y sentí. Necesitaba tocar fondo para agarrar este segundo aire en mi vida", relató Uribe

El actor comentó a la prensa que, en ese momento, Dios le pidió que no perdiera la fe. "Me dijo que nunca deje de creer en él, que me iba a sacar adelante y así lo hizo. Fue algo hermoso, fue luz; era una figura y vi su cara, su cuerpo, sentí su presencia. Valió la pena todo lo fuerte que viví nada más por ese momento. Yo creo que prácticamente sí (regresé de la muerte)".

Tras permanecer un mes en el área de terapia intensiva en un hospital de esta ciudad, para tratarle una oclusión intestinal que con el paso de los días se le fue complicando, Adrián Uribe confesó que se arrepiente de muchas cosas.

"Me arrepiento del tiempo que he desperdiciado, a lo mejor de no estar más con mi familia. También por si en algún momento le he hecho daño a la gente, porque, efectivamente, ahí es cuando pides perdón y te perdonas a ti mismo".

Reflexionó que a lo largo de su vida, el ser humano carga con muchas cosas que debe ir soltando.

"Lo tienes que hacer porque, de lo contrario, eso te puede llevar a un hospital. Sobre todo cuando traes rencor con ciertas cosas, con la gente y, sobre todo, contigo. Solté todo lo que traía, perdoné, me perdoné y también pedí perdón".

Al estar hospitalizado tantos días, admitió que se sintió solo y muy vulnerable. "De lo fuerte que te sientes cuando sales de viaje y de gira, te das cuenta que sin salud no somos nada. Las cosas no suceden cuando tú quieres, hay que saber qué es lo que Dios o la vida te están tratando de enseñar. Creo que aquí es revalorar y llevártela con mucha calma, la vida hay que disfrutarla".

Adrián Uribe, afamado por la interpretación de personajes como "El Vítor", "Carmelo" y "Poncho Aurelio", entre otros, asistió este martes a las grabaciones de la tercera temporada del programa "Me caigo de risa", en el que fue uno de los invitados especiales, y cuya emisión se transmitirá el 1 de agosto por Canal 5.

Debido que a que todavía debe guardar cierto reposo a causa de las operaciones que le hicieron en el estómago, el comediante no participó en segmentos como el escenario inclinado y otras actividades de destreza.

"No venía a Televisa desde antes que me hospitalizaran, estoy muy contento de venir a divertirme en 'Me caigo de risa', soy fan del programa".

De su viaje durante una semana al Mundial de futbol en Rusia, dijo que se sintió contento aunque al principio pensó que estaría incómodo.

"Ya puedo comer casi de todo, pero no debo hacer ningún tipo de ejercicio abdominal que me pueda lastimar, ingerir irritantes o cargar cosas pesadas. Perdí 14 kilos de peso, ya subí cinco, pero me faltan nueve".

Entre sus próximos proyectos, reveló que tiene uno de comedia en Estados Unidos al lado de Consuelo Duval, tras 10 años de no trabajar juntos desde que concluyó transmisiones "La hora pico". Sin embargo, comentó que aún no puede dar más detalles, pues dentro de una semana lo anunciarán.

En septiembre también comenzará las grabaciones de la tercera temporada de la serie de televisión "Nosotros los guapos" y alista proyectos de cine pero para el siguiente año.

Por lo pronto, mencionó que continuará cuidando su salud, pues quiere vivir mucho tiempo más y en óptimas condiciones.

"Quiero tener un balance entre mi trabajo, el descanso y mi familia. Siempre he tratado de cuidar esa parte, pero ahora con mayor razón porque mi vida cambió drásticamente. Mi hijo (Gael) está bien, es el primero que me cuida y se preocupa por mi salud".

