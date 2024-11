Probablemente, el show más comentado en todo el año en la televisión mexicana sea "La Casa de los Famosos México" y la participación de Adrián Marcelo en dicho programa. Hace varias semanas que el programa eligió a Mario Bezares como el ganador. Hay que sumarle más días a la salida del polémico youtuber Adrián Marcelo. Sin embargo, los dos avatares se siguen combinando para revelar más detalles del suceso que sacudió al mundo del entretenimiento.

El conductor de Radar ha dado varias entrevistas a partir del final del reality show y no ha dejado de revelar detalles, lanzar ofensas e injurias y alimentar a la polémica desde hace semanas. Cuando se le cuestionó por qué había evitado asistir a las galas tras su salida fue porque se buscaba bajar la tensión.

Durante las semanas intermedias a la renuncia del participante y al final del programa, Marcelo se mantuvo en silencio. Al parecer, esta circunstancia fue por temas legales. El youtuber respondió que la decisión de no hablar hasta el final del show fue consensuada con sus abogados. Sobre todo porque la televisora le pagó las semanas que estuvo fuera de "La Casa de los Famosos". Esto de acuerdo a una nueva entrevista que Marcelo sostuvo con Carlos Garza.

 

"Se porta increíble: me pagan 7 semanas, lo trabajado y aparte lo no trabajado, me pagan las semanas que no estuve" confesó Adrián Marcelo. Explicó que esto sucedió porque para términos de la competencia no fue expulsado.

Ahora bien, sobre el tema del aparente silencio en torno a su presencia, tanto dentro del show como de los principales comentaristas, Adrián Marcelo confesó que mandó una carta a Televisa pidiendo que ya no hablaran de él. La intensión, insistió, era renovar los ánimos y dejar que la humareda pasara.

Por último, el creador de contenido para YouTube criticó a las marcas que se salieron del patrocinio del reality. "Sé que vivimos de las marcas, pero no me digas que tienen valores" concluyó.

