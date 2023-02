José Eduardo Rodríguez, el original "Medio Metro", se convirtió en el centro de críticas en redes sociales el pasado fin de semana tras las publicaciones que realizó a través de su cuenta de Twitter @MedioMetro_Ofi.

José Eduardo, quien se hizo famoso por sus pasos virales en TikTok, se mostró molesto con la banda Molotov por haber invitado al nuevo "Medio Metro" a uno de sus conciertos e incluso les reclamó en redes sociales.

"Qué perro coraje me da que @MolotovBanda haiga invitado al cara de Pug de mi imitación y no a mí que soy el original", se lee en un tweet.

Ello, luego de que el pasado viernes Molotov difundió un video en el que se observa al "Nuevo Medio Metro", que se ha hecho famoso por aparecer en los bailes con "Sonido Pirata", aparecer en el escenario con ellos.

Durante el video se observa que el bailarín, quien aparece vestido con el atuendo de El Chavo del 8, se lanza hacia el público, quienes lo alzan sobre sus brazos.

"Aaaaaah Medio Metro", se lee en el tweet que la banda posteó.

Usuarios critican a Medio Metro

Los usuarios de redes sociales criticaron a José Eduardo Rodríguez, el original "Medio Metro", por los comentarios que realizó en redes sociales e incluso dijeron que lo ven como parte del pasado: "tú ya eres parte del pasado, esa fue tu decisión. @MedioMetro_Ofi hasta en las luchas se rifa"; "Che medio metro imitación, si tú tienes una imitación del chavo we, ya bájate de esa nube en la que gracias al pirata te subiste"; "El nuevo medio metro es ahora el oficial que fue creado por Sonido Pirata, él te dio el nombre y le perteneces a él, deberías ser humilde y no molestarte por qué lo invitaron a él, él tiene mucho ángel y carisma".

Pero el tuit sobre Molotov no fue el único que mantuvo a "Medio Metro" en el centro de la polémica, también emitió su opinión respecto a los comentarios que Adrián Marcelo realizó sobre los cuerpos de personas con sobrepeso, mismos que fueron calificados como "gordofóbicos".

"Medio Metro" consideró que Adrián Marcelo es "grande por sus opiniones y poner en su lugar a tanto blandito, tanta hipócrita". Aseguró que él ha recibido bullying desde niño y no se la pasa llorando en redes sociales.

"Yo he recibido bullying desde niño y no me la paso llorando en redes, como las gordas y travecos que se ofenden con tus comentarios", se lee.

Al respecto, sus seguidores replicaron a su publicación: "por eso es más chido el nuevo medio metro"; "aaaah, medio metro, maneja bien en ese jale, que no te gane la ambición y quieras que te pongan de manager"; "no entiendes que el bueno es el que creó el personaje, el que lo anima y crea el guion, qué es el pirata, porque al final el personaje cualquier persona pequeña lo puede interpretar incluso un niño. Pero la magia siempre va a estar en la narrativa del pirata".

