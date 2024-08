Los comportamientos de los residentes de La Casa de los Famosos México siguen generando importantes discusiones fuera del programa. Desde el estreno de la segunda temporada, las actitudes y declaraciones de ciertos participantes, especialmente de los integrantes del “Cuarto Tierra”, han sido objeto de intenso debate.

Entre los personajes que han causado más controversia se encuentra Adrián Marcelo, el líder de la habitación roja. Marcelo ha enfrentado críticas recurrentes por su trato hacia Gala Montes y Arath de la Torre, quienes son considerados sus rivales en el reality show. A pesar de que muchos seguidores del programa inicialmente pensaron que el exconductor de Multimedios sería el ganador de esta edición, la situación ha cambiado significativamente a lo largo de más de cinco semanas. Algunos espectadores ahora creen que Karime Pindter podría ser quien se lleve el premio final.

Aunque aún no se puede prever con certeza qué sucederá en las próximas galas de eliminación, Iván Fematt, conocido como “La Mole”, ha hablado sobre la posible fecha de salida de su amigo Adrián Marcelo. Desde que Marcelo se unió al exitoso reality de Televisa, “La Mole”, uno de sus amigos más cercanos, ha sido un firme defensor de él a pesar de las críticas recibidas. En varias ocasiones, el comediante ha salido en defensa de Marcelo en sus programas.

INSTAGRAM/mole82

En una reciente charla con su colega Franco Escamilla, “La Mole” mencionó detalles sobre la salida de Adrián Marcelo, afirmando que no ganaría el programa porque, según él, "los villanos no ganan". Comentó: “No sé cuándo termine el contrato, en un mes sería eliminado. La Casa de los Famosos no la ganan los hombres; los villanos no la ganan.” Esta declaración pasó desapercibida para Franco Escamilla, quien continuó la conversación y expresó su desconcierto sobre por qué la gente quiere eliminar a los participantes más polémicos. “Me sorprende cómo la gente se engancha, odia a alguien y dice: “quiero que lo saquen”. ¿Has pensado qué pasa si sacas a los que provocan conflicto? Si eliminas a todos los polémicos, ¿qué queda? Pues la casa de los ositos cariñositos”, comentó en tono humorístico.

Mientras algunos usuarios temen que el comentario de “La Mole” pueda influir negativamente en Adrián Marcelo, otros destacan la lealtad del comediante hacia su amigo. A pesar de las críticas, “La Mole” ha continuado apoyando a Marcelo y promoviendo el envío de mensajes de apoyo a la casa.

En los comentarios de diversas publicaciones sobre el clip se pueden leer frases como: “¿Quién se toma personal un programa de show?”, “Ellos son iguales que él, por eso son sus amigos”, “Solo por escuchar a ‘La Mole’ me dan ganas de apoyar a Adrián Marcelo”, y “¿Cuál villano? Ese Adrián Marcelo es una víctima de su propia psicosis”, entre otros.

