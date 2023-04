El youtuber Adrián Marcelo nuevamente está en el ojo del huracán, ahora no se trata sobre algun conflicto con algun famoso o declaraciones fuera de lugar, sino que fue acusa de presunto abuso sexual por una joven llamada Carolina.

A través de su cuenta de Instagram, Carolina compartió un comunicado en donde mencionó que no suele compartir cosas de su vida privada, sin embargo, este tema la motiva a hacerlo ya que lleva mucho tiempo arrastrando con ese dolor.

Después de aclarar sobre por qué razón lanzó el comunicado, escribió que fue victima de acoso y abuso sexual en más de una ocasión, haciendo saber que sus agresores fueron dos personas, una de ellas Adrián Marcelo en febrero de 2022 y otro hombre de nombre Miguel Ángel en marzo del año 2019.

Carolina decidió alzar la voz sobre lo que vivió con Adrián Marcelo por todas las mujeres que han vivido lo mismo y han sido silenciadas.

"Me he sentido culpable, quiero alzar mi voz por las mujeres que han vivido lo mismo y fueron silenciadas, detener a mis agresores a no repetir este mismo comportamiento con alguien más, miedo de hablar por estar en el ojo del huracán y miedo por las consecuencias de hablar para mi", escribió en una segunda imagen.

Carolina y Adrián Marcelo tuvieron una relación sentimental

La joven hizo saber que mantuvo una relación sentimental con el conductor de Multimedios, por lo que en febrero de 2022 tuvieron un reencuentro para hablar sobre lo que había sucedido con ellos.

Adrián pidió a la joven verse en un departamento para hablar, pero Carolina decidió hacerlo en el auto del youtuber, momento en el cual este le mostró sus genitales sin su consentimiento y comenzó a masturbarse, además de pedirle tener relaciones sexuales.

"El comenzó a mostrar sus genitales sin mi consentimiento y empezó a masturbarse, me forzó la cara para besarme y me pidió tener relaciones sexuales con él a lo que me negué", escribió la joven.

MF