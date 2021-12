Adele y Taylor Swift lideran top 10 del Billboard Hot 100 de la semana

El listado Billboard Hot 100 es un gran referente sobre cuáles son las canciones más escuchadas del momento, y cantantes como Taylor Swift, Adele o Justin Bieber ocupan los primeros lugares posicionándose como los artistas más oídos de los últimos meses del año.

La reina definitiva es Adele, ya que poco después del estreno de su más reciente álbum "30", son 12 sus canciones que simultáneamente han entrado al famoso listado de billboard de lo más escuchado. "Easy On Me", que se estrenó el 14 de octubre de este año como primer sencillo de su álbum, es la canción más escuchada del momento, seguida por "Stay" de The Kid LAROI y Justin Bieber, e "Industry Baby" de Lil Nas X y Jack Harlow.

En el cuarto lugar del famoso listado de Billboard se encuentra Taylor Swift con "All Too Well (Taylor's Version)", perteneciente a la regrabación de su álbum de 2012 "Red". Esta nueva versión de "All Too Well" -que tiene una duración de 10 minutos- estuvo en el primer lugar del listado la semana pasada, convirtiéndose en la canción más larga en lograrlo.